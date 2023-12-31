В России пригрозили Киеву "наказанием" за удар по Белгороду и обвинили Британию и США в "подстрекательстве к терактам". Что говорят в ВСУ?
В ООН расценили атаку по российскому Белгороду 30 декабря как "нарушение международного гуманитарного права" и призвали стороны "немедленно прекратить боевые действия и кровопролитие". Тем временем Министерство обороны России обвинило Киев в "нанесении неизбирательного комбинированного удара" по и пообещало, что "это преступление не останется безнаказанным", а в российском МИД часть ответственности за события в Белгороде возложили на Великобританию и США. А что говорят в Украине?
По официальным данным, к утру 31 декабря число жертв вчерашнего обстрела Белгорода выросло до 22 человек, число раненых достигло 109 человек, включая 25 тяжело раненых. Такие данные озвучил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела пострадали 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов и большое количество автомобилей.
В Минобороны, в свою очередь, рассказали о причинах таких серьёзных последствий удара. По их данным, украинские военные запустили по году две ракеты “Ольха” в запрещенном кассетном снаряжении и применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства.
“Средствами ПВО ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по городу Белгород. В случае прямого попадания ракет “Ольха” с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми”, - заявили в Минобороны.
Озвучили в ведомстве и предполагаемые причины этой мощной атаки. Там считают, что таким образом Киев “пытается отвлечь внимание от поражений на фронте” и спровоцировать российскую сторону на “подобные действия”. В Минобороны пообещали “не оставить безнаказанным это преступление”, заверив, что удары будут наносить исключительно по военным объектам и инфраструктуре.
“За терактом стоит Британия в координации с США”
Тем временем официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в обстреле Белгорода виноваты не только ВСУ, но и Великобритания и США.
“За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено”, — процитировало Захарову РИА “Новости”.
Представительница МИД отметила, что в Киеве “недавно признали, что именно Лондон запретил им вести переговоры с Москвой”, сделав ставку на “победу на поле боя”, однако сейчас, по её словам, там перешли к “тактике организации терактов против мирного населения”.
Кроме того, Захарова часть ответственности за обстрел Белгорода возложила на европейские страны (в частности, Чехии), которые поставляют Украине оружие, в том числе кассетные боеприпасы. Этот вопрос Россия подняла в том числе на экстренном заседании Совбезе ООН, которое провели вечером 30 декабря.
Во время этого заседания помощник Генерального секретаря ООН Мохамед Халед Киари заявил, что организация “однозначно осуждает все нападения на города, поселки и села”, причем как в России, так и в Украине.
“Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно”, - подчеркнул он, отметив, что по мере продолжения войны число жертв среди мирных жителей с обеих сторон будет только расти.
“Защита гражданского населения должна быть главным приоритетом. Боевые действия и кровопролитие должны прекратиться, войне нужно положить конец”, - заявил Киари.
В свою очередь представитель Украины Сергей Дворник, выступая на заседании Совбеза ООН, удар по Белгороду не комментировал, лишь напомнив собравшимся о непрекращающихся обстрелах украинских городов и сёл и о том, что эту “кровавую войну” развязала российская сторона.
“Последствия варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы”
Между тем, источник в украинских спецслужбах заявил изданию “РБК-Украина”, что удар по Белгороду действительно нанесли Силы безопасности и обороны Украины, однако целями были - военные объекты.
“Это совместные мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются”, - заявил источник.
Судя по последним сводкам Генштаба ВСУ, ответ российской стороны на удар по Белгороду не заставил себя ждать: украинские военные заявили, что в ночь на 31 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 21 ударный дрон-камикадзе типа “Shahed-136/131”. Серьёзную ночную атаку пережили, в частности, жители Харькова. Мэр города Игорь Терехов в своём телеграм-канале показал её последствия, отметив, что удар пришёлся на центр города, причем повреждены не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы.
Напомним, в центре российского Белгорода, расположенного в 42 км от границы с Украиной, днём 30 декабря прогремели десятки взрывов. Под обстрел попал в том числе и жилой сектор, что обусловило большое количество пострадавших среди гражданских. Российские соцсети наводнили фотографии и видео из Белгорода, на которых видны клубы чёрного дыма, поднимающиеся в нескольких местах в районе центра города.
В центре Белгорода прогремели десятки взрывов. Что известно?