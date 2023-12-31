В России пригрозили Киеву "наказанием" за удар по Белгороду и обвинили Британию и США в "подстрекательстве к терактам". Что говорят в ВСУ?

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Опубликовано: 31.12.2023 10:15 , Обновлено: 04.07.2024

В ООН расценили атаку по российскому Белгороду 30 декабря как "нарушение международного гуманитарного права" и призвали стороны "немедленно прекратить боевые действия и кровопролитие". Тем временем Министерство обороны России обвинило Киев в "нанесении неизбирательного комбинированного удара" по и пообещало, что "это преступление не останется безнаказанным", а в российском МИД часть ответственности за события в Белгороде возложили на Великобританию и США. А что говорят в Украине?

По официальным данным, к утру 31 декабря число жертв вчерашнего обстрела Белгорода выросло до 22 человек, число раненых достигло 109 человек, включая 25 тяжело раненых. Такие данные озвучил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела пострадали 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов и большое количество автомобилей.

В Минобороны, в свою очередь, рассказали о причинах таких серьёзных последствий удара. По их данным, украинские военные запустили по году две ракеты “Ольха” в запрещенном кассетном снаряжении и применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства.

“Средствами ПВО ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по городу Белгород. В случае прямого попадания ракет “Ольха” с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми”, - заявили в Минобороны.

Озвучили в ведомстве и предполагаемые причины этой мощной атаки. Там считают, что таким образом Киев “пытается отвлечь внимание от поражений на фронте” и спровоцировать российскую сторону на “подобные действия”. В Минобороны пообещали “не оставить безнаказанным это преступление”, заверив, что удары будут наносить исключительно по военным объектам и инфраструктуре.

Фото: тг-канал губернатора Гладкова

“За терактом стоит Британия в координации с США”

Тем временем официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в обстреле Белгорода виноваты не только ВСУ, но и Великобритания и США.

“За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено”, — процитировало Захарову РИА “Новости”.

Представительница МИД отметила, что в Киеве “недавно признали, что именно Лондон запретил им вести переговоры с Москвой”, сделав ставку на “победу на поле боя”, однако сейчас, по её словам, там перешли к “тактике организации терактов против мирного населения”.

Кроме того, Захарова часть ответственности за обстрел Белгорода возложила на европейские страны (в частности, Чехии), которые поставляют Украине оружие, в том числе кассетные боеприпасы. Этот вопрос Россия подняла в том числе на экстренном заседании Совбезе ООН, которое провели вечером 30 декабря.

Фото: тг-канал губернатора Гладкова

Во время этого заседания помощник Генерального секретаря ООН Мохамед Халед Киари заявил, что организация “однозначно осуждает все нападения на города, поселки и села”, причем как в России, так и в Украине.

“Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно”, - подчеркнул он, отметив, что по мере продолжения войны число жертв среди мирных жителей с обеих сторон будет только расти.

“Защита гражданского населения должна быть главным приоритетом. Боевые действия и кровопролитие должны прекратиться, войне нужно положить конец”, - заявил Киари.

В свою очередь представитель Украины Сергей Дворник, выступая на заседании Совбеза ООН, удар по Белгороду не комментировал, лишь напомнив собравшимся о непрекращающихся обстрелах украинских городов и сёл и о том, что эту “кровавую войну” развязала российская сторона.

Фото: тг-канал губернатора Гладкова

“Последствия варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы”

Между тем, источник в украинских спецслужбах заявил изданию “РБК-Украина”, что удар по Белгороду действительно нанесли Силы безопасности и обороны Украины, однако целями были - военные объекты.

“Это совместные мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются”, - заявил источник.

Судя по последним сводкам Генштаба ВСУ, ответ российской стороны на удар по Белгороду не заставил себя ждать: украинские военные заявили, что в ночь на 31 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 21 ударный дрон-камикадзе типа “Shahed-136/131”. Серьёзную ночную атаку пережили, в частности, жители Харькова. Мэр города Игорь Терехов в своём телеграм-канале показал её последствия, отметив, что удар пришёлся на центр города, причем повреждены не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы.

Фото: тг-канал мэра Харькова

Напомним, в центре российского Белгорода, расположенного в 42 км от границы с Украиной, днём 30 декабря прогремели десятки взрывов. Под обстрел попал в том числе и жилой сектор, что обусловило большое количество пострадавших среди гражданских. Российские соцсети наводнили фотографии и видео из Белгорода, на которых видны клубы чёрного дыма, поднимающиеся в нескольких местах в районе центра города.

В центре Белгорода прогремели десятки взрывов. Что известно?