Десятки городов и поселков в Украине и России встретили Новый год под обстрелами

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Опубликовано: 03.01.2024 11:36 , Обновлено: 03.01.2024

Пока весь мир радостно встречал Новый год и отдыхал, наслаждаясь праздничными выходными, в десятках городов и посёлков Украины и России не стихали сирены воздушной тревоги, предупреждающие жителей о надвигающейся опасности. Ракетные обстрелы в праздничные дни пережили жители таких крупных городов, как Киев, Харьков, Севастополь, Белгород. Местные власти рассказали о последствиях ударов в первые дни 2024 года.

Так, по данным российского Минобороны, утром 3 января по объектам в Белгородской области украинские военные выпустили шесть ракет реактивной системы залпового огня “Ольха” и столько же ракет ТРК “Точка-У”. В ведомстве утверждают, что все снаряды были сбиты дежурными средствами ПВО.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в Белгороде “продолжает оставаться напряженной”. Информацию о пострадавших в результате этого обстрела он не озвучил, однако сообщил о последствиях вчерашнего ракетного обстрела. По его словам, ракетой реактивной системы залпового огня “Ольха” убило одного местного жителя.

“Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. 11 человек получили ранения, из них 8 на данный момент отпущены домой на амбулаторное лечение. Трое пострадавших остаются в больнице, где врачи оказывают им всю необходимую помощь”, - рассказал Гладков.

По его данным, от осколков снарядов пострадали 64 частных жилых дома, 7 квартир в многоэтажках, 7 хозяйственных объектов, гараж и 44 транспортных средства.

Фото: тг-канал губернатора Гладкова

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Самый мощный обстрел Белгорода за последнее время зафиксировали 30 декабря. Тогда сотни людей получили ранения, а 25 человек погибли.

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О ракетном обстреле утром 3 января также сообщили власти Курской области . Как написал в своё телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, в результате воздушной атаки оказалась повреждена электроподстанция в Железногорском районе и несколько населенных пунктов остались без света, а в самом Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара прорвало теплотрассу, из-за чего без отопления остались 17 многоквартирных домов.

Тем временем назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над акваторией вблизи города утром 3 января сбили ракету. Местные жители сообщали в крымских пабликах о характерных взрывах и столбах дыма в районе аэродрома Бельбек. Однако, по предварительной информации, озвученной Развожаевым, никаких повреждений инфраструктуры в результате инцидента не зафиксировано.

В это же время российские военные наносили ракетные удары по украинскому Харькову . По информации главы областной администрации Олега Синегубова, вечером 2 января Харьков обстреляли ракетами С-300, причем удар пришёлся главным образом на гражданскую инфраструктуру Основянского района города.

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Местные власти сообщили утром 3 января о частичном разрушении одной из школ, повреждении здания детского сада и нескольких жилых домов, в которых взрывами выбило стекла в окнах. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Фотографиями последствий ночных обстрелов утром поделилась Харьковская областная прокуратура.

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Не раз звучала воздушная тревога в эти дни и в украинской столице. Массированную атаку Киев пережил вместе с Харьковской и Запорожской областями 2 января. По данным украинских властей, в течение ночи и утра 2 января в результате воздушных ударов на территории Украины пострадали более 130 человек, погибли пять человек.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, с 31 декабря российские военные выпустили по Украине около 170 ударных дронов и десятки ракет разных типов.

Впрочем, одной из самой массированных атак на украинские города за все время войны с Россией главком ВСУ Валерий Залужный назвал ракетный обстрел 29 декабря. По его словам, тогда Россия выпустила по территории Украины в общей сложности 158 ракет и беспилотников. Общее число погибших при этом обстреле только в Киеве составило 30 человек, еще 29 человек получили ранения.

«Столько целей одновременно еще не видели» — Россия ударила по Украине. Куда прилетело?