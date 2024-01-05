Появились слухи о гибели главы Генштаба РФ Герасимова. Что известно?

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Опубликовано: 05.01.2024 17:03 , Обновлено: 05.01.2024

В телеграм-каналах и некоторых СМИ 5 января появилась информация о том, что глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов погиб в результате атаки украинских военных на Крым. Однако, есть несколько нюансов.

Многие СМИ сослались на пост польского новостного аккаунта Visegrád 24 в соцсети X, который собирает новости из разных источников.

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Хотя вероятнее всего, одним из первоисточников является аккаунт WarVehicleTracker в X, отслеживающий потери в Украине. Он опубликовал изображение, похожее на переведенный на английский пост о смерти главы Генштаба в телеграм-канале «Обыкновенный царизм». Причем, он сообщил изданию Newsweek, что нашел изображение в соцсети Discord.

Однако, журналисты не смогли найти такой пост в указанном тг-канале с 35 тысячами подписчиков. Как заметило “Агентство. Новости”, в сервисе TGStat также нет информации о том, что такой пост в последние дни публиковали в канале.

Слухи прокомментировал и представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук изданию «Эспрессо».

«Есть много версий, кого там могли поразить, даже слышал известную фамилию Герасимов. Это была бы хорошая новость, но думаю, что вряд ли это соответствует действительности, — заявил он. Хотя Братчук утверждает, что в командном пункте в Крыму “действительно было поражено несколько высокопоставленных офицеров или генералов” российской армии.

В свою очередь власти РФ информацию о гибели Герасимова на момент написания новости не комментировали. Глава Генштаба РФ в росСМИ не появлялся.

Напомним, вечером 4 января Севастополь подвергся “самой массированной атаке за последнее время”, сообщил назначенный Москвой губернатор региона Михаил Развожаев. В Минобороны России отчитались о десяти украинских ракетах, сбитых системами ПВО над Крымским полуостровом, а командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул на то, что в ходе данной атаки украинским военным удалось поразить командный пункт соединения российских войск под Севастополем.

В ВСУ заявили о поражении российского командного пункта в Крыму