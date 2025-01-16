Российский «Газпром» потерял основной рынок экспорта после закрытия западных газопроводов. Почему Китай не может стать альтернативой?

Опубликовано: 16.01.2025 09:23 , Обновлено: 16.01.2025

С прекращением транзита через Украину у российской газонефтяной компании «Газпром» на данный момент остался только один из четырёх ранее действующих газопроводов в Европу. Несмотря на то, что компания в последние годы наращивает экспорт в Китай и торговлю сжиженным природным газом, по словам литовского эксперта Центра геополитики и исследований безопасности Саулюса Римутиса, это не компенсирует потерянные рынки в Европе.

На этой неделе российские государственные СМИ сообщили, что «Газпром» намерен уволить около 1500 сотрудников, или 40%, в своей штаб-квартире в Санкт-Петербурге. Планируемые изменения скорее всего связаны со снижением продаж в Европе. К слову, до начала вооружённого конфликта с Украиной у России было четыре прямых маршрута в ЕС: два трубопровода «Северный поток», «Ямал», «Турецкий поток» и украинские транзитные трубопроводы.

Как отметило литовское издание LRT, Россия сама начала ограничивать поставки газа в Европу еще в 2021 году. Когда началась война, некоторые страны сами отказались от российских энергоресурсов. Например, с 2022 года Литва прекратила импортировать российскую нефть, природный газ и электроэнергию. По данным издания, весь Евросоюз также должен отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году в рамках программы REpowerEU.

Торговля по газопроводу «Ямал-Европа», проходящему через Беларусь в Польшу, прекратилась в 2022 году. Позже «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были остановлены, а после бомбардировок экспорт стал вообще технически невозможным. Поскольку с 1 января 2025 года соглашение о транзите газа через Украину больше не продлевается, у России остается только один трубопровод — «Турецкий поток».

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Как отмечается в публикации базирующегося в Брюсселе аналитического центра Bruegel, окончание действия транзитного соглашения является существенным изменением, поскольку поставки газа через Украину составляли около половины оставшегося трубопроводного экспорта России в Европейский Союз и около трети объема поставок страны общего экспорт газа, включая СПГ.

По данным европейского исследовательского Центра Брейгеля, импорт российского газа в ЕС снизился с 2021 года по 2024 год почти на 62%, или до 14,1 млрд куб. м в квартал.

Потеря основного рынка

«Раньше Россия поставляла около 40-50% от общего объема импорта природного газа в ЕС, однако, по крайней мере, в прошлом году эта цифра снизилась до 10-11%. Это очень заметное изменение. Я думаю, что в будущем этот показатель продолжит падать. После остановки транзита через Украину он сократится еще на несколько процентов, по крайней мере, в этом году. Они потеряли свой основной экспортный рынок», — заявил Саулюс Римутис.

Он отметил, что россияне могли бы компенсировать часть потерь за счет экспорта в Китай, однако отметил, что его масштабы не устраивают ни Кремль, ни саму компанию «Газпром». «Кстати, этот природный газ, вероятно, не поступает с месторождений, которые использовались для экспорта в Европу». «Конечно, потоки в Турцию и другие страны ЕС через терминалы СПГ увеличились, но большая часть доли европейского рынка потеряна, а компенсация другим регионам слишком мала», — заключил он.

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Говоря о доходах России от продажи газа, Римутис в первую очередь напомнил, что в 2022 году, даже при снижении объемов продаж, доходы выросли за счет роста цен. «Это произошло потому, что не было разработано достаточно альтернативных источников: терминалов СПГ или других трубопроводов».

Он добавил, что ЕС закупал тот же российский газ в меньших объемах, но по более высокой цене. Однако, по его словам, это был временный эффект, который на тот момент помог «Газпрому» генерировать такой же или даже немного больший доход, чем обычно. «Однако в дальнейшем объемы продолжили снижаться, а цена на природный газ упала», — заявил эксперт.

Это признает и сам «Газпром», впервые за более чем 20 лет зафиксировавший в прошлом году убыток. Так, в 2023 году он составил 629 миллиардов российских рублей. Сама компания, начиная с 2023 года больше не публикует статистику экспорта, но по оценкам информационного агентства Reuters, в 2023 году экспорт газа в Европу сократился на 55,6% до 28,3 млрд кубометров.

«Им довольно сложно поддерживать положительный финансовый баланс. Раньше Россия получала значительную часть доходов своего бюджета от экспорта природного газа и нефти. Теперь эта штука уменьшилась. Им приходится финансировать свои военные нужды, социальные или внутренние инициативы из других источников”, — заявил Римутис.

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