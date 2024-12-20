Зеленский назвал условие для транзита российского газа в ЕС

Опубликовано: 20.12.2024 09:01 , Обновлено: 20.12.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может рассмотреть возможность продолжения транзита российского газа при условии, что Москва не получит денег до окончания войны, заявил в четверг президент Владимир Зеленский.

Ранее власти Украины исключили возможность продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, срок действия которого истекает в конце 2024 года.

“Мы бы не стали продлевать транзит российского газа. Мы не дадим возможности заработать дополнительные миллиарды на нашей крови, на жизнях наших граждан”, - заявил Зеленский на пресс-конференции во время саммита Европейского союза в Брюсселе.

А затем добавил: “Если [европейская] страна готова предоставить нам газ, но не возвращать деньги России до окончания войны, то это вполне возможный вариант. Мы можем подумать об этом”.

Также Зеленский раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который предупредил об экономическом ударе, с которым столкнется его страна, если она потеряет дешевый газ из России. “Честно говоря, во время войны немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей”, - сказал Зеленский.

При этом он пообещал премьеру Словакии, что Украина готова к транзиту газа из других стран в ЕС. “Мы должны знать, что мы будем осуществлять транзит газа только в том случае, если он поступает не из России”, - предупредил Зеленский.

Ранее Telegraf.news писал, что энергетические компании четырёх стран Центральной Европы обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой одобрить продление транзитного соглашения по транспортировке российского газа через территорию Украины. Аргументировали свои требования страны “чисто экономическими соображениями”.

«Чисто экономические соображения» — 4 страны потребовали от Еврокомиссии продлить транзит российского газа через Украину