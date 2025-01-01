«Лишены технической и юридической возможности» - Россия прекратила транзит газа через Украину в ЕС

Опубликовано: 01.01.2025 09:29 , Обновлено: 01.01.2025

Российская компания "Газпром" утром 1 января сообщила об остановке транзита газа через территорию Украины. В компании заявили, что они "лишены технической и юридической возможности" подавать газ по этому маршруту. Эту информацию подтвердили и в Министерстве энергетики Украины.

В “Газпроме” сообщили, что в 8:00 (по московскому времени) 1 января 2025 года официально вышел срок действия соглашения между ПАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины”, подписанного 30 декабря 2019 года. По этому соглашению украинская сторона обязана была обеспечивать транспортировку российского газа по своей территории в страны Европы.

“В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения “Газпром” был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины. С 8:00 по московскому времени подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется”, - говорится в официальном заявлении российской компании.

Эту информацию подтвердили в Министерстве энергетики Украины, где этот шаг, о котором российскую сторону, а также её иностранных партнеров уведомили заранее, обосновали защитой “интересов национальной безопасности” Украины.

Глава украинского министерства Герман Галущенко назвал это “историческим событием”, из-за которого, по его мнению, Россия “потеряет рынки и будет нести финансовые потери”. Что же до европейцев, оставшихся из-за не договорившихся Москвы и Киева без новых поставок газа, то, по словам Галущенко, Европа сама “приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа”. Министр отметил, что эта возможность была предусмотрена европейской инициативой Repower EU, так что регион к этому был готов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если Киев прекратит транзит российского природного газа в страны ЕС. Фицо направил открытое письмо чиновникам Евросоюза, в котором обвинил их в “молчаливом принятии одностороннего решения президента Украины Владимира Зеленского”.

Фицо в открытом письме чиновникам ЕС пригрозил Киеву прекращением экспорта газа из Европы

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