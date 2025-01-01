Приднестровье осталось без отопления и горячей воды после прекращения поставок российского газа

Опубликовано: 01.01.2025 13:57 , Обновлено: 01.01.2025

Жители самопровозглашенного Приднестровья в первый день 2025 года остались без отопления и горячей воды после того, как российская государственная компания "Газпром" прекратила поставки.

Об отключении газоснабжения официально объявила местная компания “Тираспольтрансгаз-Приднестровье”. В Telegram-канале предприятия появилось сообщение о том, что газоснабжение отключили к 12:00 1 января 2025 года.

Без газа и отопления останутся как частные дома в городах, селах и поселках, так и многоквартирные дома с автономным отоплением, поскольку без топлива останутся и многие котельные. В многоквартирных домах бытовой газ пообещали подавать вплоть до того момента, когда давление в сети не будет снижено до критического уровня.

Местных жителей призвали самостоятельно перекрыть газовые краны на своих приборах и не пытаться самостоятельно восстанавливать подачу газа.

По данным портала “Новости Приднестровья”, исключение пока сделали для больниц и учреждений со стационарным пребыванием граждан Минсоцзашиты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что “Газпром” предупредил о прекращении поставок газа в Приднестровье ещё в декабре. В ответ премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Российская Федерация использует энергетику в качестве “политического оружия”.

«Газпром» подтвердил, что оставит Приднестровье без газа с 1 января

Утром 1 января “Газпром” также официально объявил об остановке транзита газа через территорию Украины. В компании заявили, что они “лишены технической и юридической возможности” подавать газ по этому маршруту. Эту информацию подтвердили и в Министерстве энергетики Украины.

«Лишены технической и юридической возможности» — Россия прекратила транзит газа через Украину в ЕС