"Немножко осталось потерпеть" — Глава Приднестровья заявил, что договорился с РФ о поставке "гуманитарного газа"

Опубликовано: 15.01.2025 17:41 , Обновлено: 15.01.2025

Глава самопровозглашённого Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что договорился с Россией о скорых поставках "гуманитарного газа" для непризнанной республики. Несмотря на то, что точной даты, когда это произойдёт, нет, политик пообещал, что "осталось немножко потерпеть". Интересно, что свой визит в Москву Красносельский никак не анонсировал.

Так, в ходе пресс-конференции Красносельский заверил, что Россия поставит в регион “гуманитарный газ”, подача которого будет равна объёму, “необходимому для населения” самопровозглашённой республики, а также для “теплоэнергетики и промышленных предприятий именно Приднестровья». Когда это произойдёт, он не уточнил.

«Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнётся, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», — заявил он. По словам главы непризнанной республики, решение было принято на переговорах в Москве, а маршрут поставок стороны обсудят дополнительно.

Как отреагировали в Молдове?

К слову, свой визит в столицу России Красносельский никак не анонсировал. Вместо этого он отметил: «Зачем это делать? Я не работаю на пиар, я работаю на результат. И здесь тоже важен не сам факт поездки, а важен результат этой поездки».

Тем временем после заседания Высшего совета безопасности президент Молдовы Майя Санду заявила, что знает об этом визите, и что Кишинёв выступает “за” решение проблемы. По её словам, власти хотят, чтобы жители Приднестровья имели тепло, электричество и воду, передало местное издание News Maker.

«Я знаю о визите Красносельского в Москву. Это ещё одно доказательство того, что Кишинёв не является препятствием для поиска решения. Мы хотим, чтобы жители левого берега Днестра как можно скорее получили электричество, тепло и воду. «И если этот визит решит проблему, то ему (Красносельскому. — Прим. Ред.) не остаётся ничего другого, как решить её», — заявила Санду.

Куда пропал газ?

Напомним, 31 декабря истёк контракт российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», который предусматривал прокачку топлива по единственному маршруту через территорию Украины в ЕС. Среди прочего его получала и Молдова, которая направляла газ в Приднестровье (напомним, оно не подчиняется официальному Кишинёву).

Что касается самой Молдовы, она уже несколько лет закупает газ в Европе. Однако в Приднестровье находится Молдавская ГЭС, которая использовала российский газ для генерации электричества. А его, в свою очередь, потребляли на территории всей Молдовы.

Ранее Telegraf.news писал, что 1 января из-за энергодефицита в регионе остановились почти все промышленные предприятия. Об этом объявил так называемый министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник. Спустя сутки молдавские энергетические компании “Молдовагаз” и “Энергоком” предложили свою помощь региону, однако быстрого отклика от властей Приднестровья не получили.

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Через несколько дней власти Приднестровья предупредили местных жителей об увеличении длительности отключения электричества. Так, из-за обострения кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа в ЕС через Украину, это начали делать в два раза чаще, чем раньше. А днём ранее там отключили отопление и горячую воду.

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