Путину не понравится. Джонсон раскрыл план Трампа установления мира в Украине?

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Опубликовано: 24.07.2024 09:42 , Обновлено: 24.07.2024

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с кандидатом в президенты от Республиканской партии США Дональдом Трампом написал статью, в которой изложил предполагаемый план по установлению мира в Украине. Джонсон выказал уверенность, что его может воплоnить в жизнь американский миллиардер, став президентом.

По мнению экс-премьера Великобритании, лидер республиканцев не должен идти на уступки Кремлю, а может усилить оборону Киева и таким образом надавить на Москву. По словам Джонсона, план окончания войны в Украине Трампа не имеет ничего общего с опасениями многих европейцев.

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“Что бы ни говорили другие республиканцы об Украине в прошлом, я верю, что Трамп понимает реальность: поражение Украины было бы огромным поражением для Америки”, - написал британский политик.

«Давайте никогда не будем забывать, что именно Трамп, а не Обама или Байден, подарил украинцам противотанковое оружие Javelin, которое сыграло решающую роль в битве за Киев в 2022 году», - заявил Джонсон.

До сих пор европейские политики предполагали, что если Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре 2024 года, он просто откажется от Украины и выполнит требования Кремля. Однако, как сообщил Джонсон, план республиканца может быть прямо противоположным - Трамп может даже на начальном этапе радикально увеличить поддержку Украины.

«После разговора с Дональдом Трампом на этой неделе я более чем когда-либо убежден, что у него есть сила и смелость спасти Украину, принести мир и остановить катастрофическое распространение конфликта», - заявил бывший британский премьер.

Мирный план Трампа/Джонсона - мечта Зеленского?

План Дональда Трампа, по данным издания The Daily Mail, заключается в том, чтобы позволить Украине использовать ракеты ATACMS и Storm Shadow против военных аэродромов в России. Это, вероятно, резко затруднит налеты российской авиации на украинские позиции и города и нанесет серьезный ущерб ВВС РФ.

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Украина давно просит Запад позволить ей использовать предоставленные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России. Однако президент США Джо Байден не позволяет Киеву такие действия из-за опасений вступления НАТО в войну с РФ. Западные союзники Украины пока только санкционировали удары на отдельные позиции россиян в приграничных регионах.

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По мнению Джонсона, Трамп может заставить Россию отойти к границам на 24 февраля 2022 года. Это означает, что Украина вернет себе все оккупированные территории, кроме Крыма и части Донецкой и Луганской областей. В то же время Украина могла бы свободно вступить в Евросоюз и НАТО.

В свою очередь, властям России предложили ли бы объявить о завершении «спецоперации», взамен на введение Киевом специальных мер по защите для русскоязычного населения.

При этом Трамп мог бы предложить Украине заместить часть из 70 000 американских солдат, дислоцированных на данный момент в Европе. Это позволило бы президенту США сэкономить американские деньги и вернуть свои войска домой, заручившись тем самым поддержкой большой части американцев. В то же время европейцы будут вынуждены тратить больше денег на свою оборону, что уже давно является одной из важнейших целей Дональда Трампа.

Пока не совсем ясно, насколько озвученный Борисом Джонсоном план созвучен с намерениями Дональда Трампа. Возможно, таким образом бывший премьер Великобритании, известный своей сильной поддержкой Украины, решил оказать влияние на возможного будущего президента США. С другой стороны, в офисе Трампа не опровергали заявления экс-премьера Великобритании. Очевидно, что все сказанное в статье экс-премьер Великобритании проговорил Дональду Трампу во время встречи, и скорее всего не встретил явного отторжения.

Позиция России

В то же время, власти России озвучили свое требование для начала переговоров о мире в Украине. По словам Владимира Путина, Украина должна вывести свои войска из тех украинских регионов, которые РФ назвала своей территорией. А это Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области. Также речь идёт о почти полном разоружении ВСУ и принятии законов по установлению официального статуса русского языка в Украине.

Ранее Telegraf.news сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал письмо, адресованное лидерам других стран Европейского союза, в котором он излагает свои идеи по умиротворению России. Вынести на суд публики свое тайное письмо глава Кабмина Венгрии решил после того, как его фрагменты появились в прессе. И его предложения куда больше понравятся властям России, чем план Джонсона.

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