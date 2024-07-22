«Будем говорить с теми, кто всё решает» - Зеленский согласился на мирные переговоры с Путиным

Опубликовано: 22.07.2024 08:41 , Обновлено: 22.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу BBC не исключил возможности ведения мирных переговоров с российской стороной для прекращения "горячей фазы" войны, даже при условии, что договариваться придётся с действующим президентом России Владимиром Путиным.

Мирные переговоры при участии Путина Зеленский допустил в рамках второго мирного саммита, о подготовке которого было объявлено сразу же после окончания первого саммита, прошедшего в середине июня в Швейцарии. Зеленский поручил разработать новый план мирных переговоров к ноября, однако точные даты и место проведения следующего саммита в Киеве пока не озвучивали.

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“На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница”, - заявил Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента BBC о шансах мирных переговоров с нынешним российским руководством.

“Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России всё решает”, — резюмировал Зеленский.

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[info_b]Ещё октябре 2022 года Зеленский своим указом №679/2022 ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором констатировалось невозможность вести переговоры с Владимиром Путиным. В свою очередь в Москве уже не раз заявляли о том, что Владимир Зеленский, проведший в должность президента Украины уже более пяти лет, утратил свою легитимность и более не является законным руководителем страны. [/info_b]

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 июня по итогам двухдневного саммита в Швейцарии заявил, что Украина готова начать с Россией переговоры об окончании войны. По его словам это станет возможным уже на следующем подобном саммите, который “должен привести к завершению войны”.

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В свою очередь Владимир Путин в начале июля заявил, что Стамбульские соглашения 2022 года остаются “на столе переговоров” и могут послужить основой для мирных переговоров с Украиной.

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