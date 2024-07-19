Китай не хочет, США пока не могут. Что Орбан на самом деле предложил ЕС для прекращения войны в Украине?

Опубликовано: 19.07.2024 11:21 , Обновлено: 19.07.2024

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал письмо, адресованное лидерам других стран Европейского союза, в котором он излагает свои идеи по умиротворению России. Вынести на суд публики свое тайное письмо глава Кабмина Венгрии решил после того, как его фрагменты появились в прессе.

В письме из 10 пунктов Орбан заявил, что маловероятно, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский выступят с инициативами по прекращению огня или мирным переговорам, чтобы положить конец войне. А потому предложил действовать самостоятельно.

Приводим письмо Орбана полностью:

Пожалуйста, ознакомьтесь ниже с краткой оценкой моих недавних бесед с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Трампом, а также с несколькими предложениями для вашего рассмотрения.

По общему мнению, в ближайшем будущем интенсивность военного конфликта радикально возрастет. Я лично был свидетелем того, что противоборствующие стороны полны решимости еще глубже втянуться в конфликт, и ни одна из них не хотела бы выступать с инициативами о прекращении огня или мирных переговорах. поэтому можно предположить, что напряженность не снизится и стороны не начнут поиск выхода из конфликта без существенного внешнего вмешательства. Есть три глобальных игрока, которые способны влиять на развитие событий: Европейский союз, Соединенные Штаты и Китай. Мы также должны учитывать Турцию как важного регионального игрока и единственного успешного посредника между Украиной и Россией с начала военных действий в 2022 году. Китай продолжит свою политику, также сформулированную в международных документах, призывающих к прекращению огня и мирным переговорам. Однако Китай будет играть более активную роль только в том случае, если шансы на успех его участия будут не близки к нулю. По их оценке, на данный момент это не так. В ходе моих переговоров с президентом Трампом я пришел к выводу, что внешняя политика будет играть лишь незначительную роль в его предвыборной кампании, в которой доминируют внутриполитические вопросы. Поэтому мы не можем ожидать от него никакой мирной инициативы до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет. Я более чем убежден, что в случае вероятного исхода победы президента Трампа соотношение финансового бремени между США и ЕС существенно изменится в невыгодную для ЕС сторону, когда дело дойдет до финансовой поддержки Украины. Наша европейская стратегия во имя трансатлантического единства скопировала провоенную политику США. До сих пор у нас не было суверенной и независимой европейской стратегии или политического плана действий. Я предлагаю обсудить, является ли продолжение этой политики рациональным в будущем. В нынешней ситуации мы можем найти возможность с прочной моральной и рациональной основой начать новую главу в нашей политике. В этой новой главе мы могли бы предпринять усилия для снижения напряженности и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров. Я предлагаю начать обсуждение следующих предложений:

a. Инициатива о проведении политических переговоров на высоком уровне с Китаем относительно условий проведения следующей мирной конференции;

б. При сохранении нынешних политических контактов на высоком уровне с Украиной, возобновлении прямых линий дипломатической связи с Россией и восстановлении таких прямых контактов в нашей политической коммуникации;

c. Начало скоординированные политические переговоры с Глобальным Югом, чье понимание нашей позиции в отношении войны в Украине было утрачено, что привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества.

Я надеюсь, что мои отчеты и предложения могут оказаться полезным вкладом в возможные предложения и инициативы, которые вы представите лидерам ЕС при подходящем случае и в удобном формате.

Что ответили в ЕС?

Такое поведение Орбана - не новинка. Он единственный лидер ЕС, который до сих пор не допускает транзита оружия, предназначенного для Украины, через свою территорию. Он и канцлер Австрии Карл Нехаммер были единственными лидерами ЕС, посетившими Москву после вторжения

В ЕС считают, что Виктор Орбан долгое время вводил в заблуждение своих западных партнеров, стремясь к теплым отношениям с Путиным. Многие лидеры ЕС считают его авторитарным и не стремящимся на самом деле решить проблему войны в Украине. А его самопровозглашенную “миротворческую” миссию посчитали лишь подыгрыванием Владимиру Путину, так как он предложил отдать часть территорий Украины России.

“Речь идет об умиротворении. Речь идет не о мире”, - заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Орбан “не представляет ЕС ни в какой форме”.

Мало того, поездки Орбана в рамках “мирной миссии” побудили некоторые правительства рассмотреть возможность бойкота предстоящих неофициальных встреч в Будапеште, связанных с шестимесячным председательством Венгрии в ЕС поочередно.

Ранее Telegraf.news писал, что Еврокомиссия (исполнительный орган ЕС) приняла решение не посещать неофициальные мероприятия, организованные председательствующей в ЕС Венгрией в ближайшие 6 месяцев. Такое решение утвердила глава ЕК из-за недавних несогласованных визитов премьера Венгрии Орбана в Россию.

Страны ЕС и Еврокомиссия объявили бойкот Орбану