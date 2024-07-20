Стало известно, о чем Зеленский и Трамп говорили по телефону

Опубликовано: 20.07.2024 14:53 , Обновлено: 20.07.2024

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскрыл 20 июля некоторые подробности вчерашнего разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Он заявил, что политики договорились о встрече, но когда и где она может состояться, пока неясно.

Также Владимир Зеленский во время телефонного разговора призвал лидера республиканцев США не доверять странам, которые оправдывают агрессию “по указке” президента России Владимира Путина.

“Дональд Трамп своей фирменной фразой посоветовал не верить фейковым новостям о том, что его победа на выборах может пойти на пользу России. Он назвал такие выступления фейковыми новостями и призвал не верить им”, - добавил Сергей Никифоров.

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Сам Зеленский подтвердил в совсем аккаунте на X состоявшийся звонок, в ходе которого поздравил Трампа с официальным выдвижением кандидатом в президенты от Республиканской партии, а также пожелал 78-летнему миллиардеру всего наилучшего после покушения на его жизнь неделю назад.

“Мы договорились с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным”, - сказал Зеленский в своем посте на X.

В свою очередь, сам кандидат на пост президента США после разговора с Зеленским оценил его как «очень хороший».

«Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он связался со мной, потому что я, как будущий президент Соединенных Штатов, принесу миру мир и закончу войну, которая стоила столь многих жизней и разрушила бесчисленное множество невинных семей. Обе стороны смогут встретиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и откроет путь к процветанию», — заявил Трамп.

Ранее Telegraf.news сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп посетовал на слишком высокие цены на бекон, который американцы считают одним из своих национальных продуктов. В ходе недавнего предвыборного выступления в Филадельфии, штат Пенсильвания, политик признался, что даже он уже не может себе позволить покупать излюбленную американцами грудинку.

Трамп пожаловался, что ему не хватает денег на сало. Что произошло?