Путин предложил Зеленскому начать мирные переговоры на основе договоренностей 2022 года. Это как?

Опубликовано: 04.07.2024 17:17 , Обновлено: 04.07.2024

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что Стамбульские соглашения 2022 года остаются "на столе переговоров" и могут послужить основой для мирных переговоров с Украиной.

Выступая на саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Казахстана Астане, Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его посреднические усилия между Россией и Украиной.

«Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», – заявил президент России, имея в виду черновики договоренностей, которые были составлены в 2022 году. Однако Украина затем вышла из переговорного процесса на фоне неудач российской армии и отступления из Киевской, Житомирской и Черниговской областей.

Владимир Путин потребовал, чтобы в результате мирного соглашения Украина согласилась на демилитаризацию и не смогла воспользоваться прекращением огня, чтобы «улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать свою армию».

“Россия не может объявить о прекращении огня, так как не уверена в ответных действиях украинской стороны. Прекращение огня без достижения договоренностей по Украине невозможно. Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной. Москва не может объявлять о прекращении огня в надежде на позитивные шаги с другой стороны. Украина для прекращения огня должна согласиться на такие шаги, которые были бы необратимыми и приемлемыми для РФ», - заявил глава Кремля.

[inf]## Что такое стамбульские договоренности?

Газета The New York Times (NYT) в июне опубликовала, как она утверждает, проект мирного договора между Россией и Украиной, составленный в 2022 году в Стамбуле. В документе говорилось, что Украина якобы обязалось снять “все ограничения на использование русского языка в любой сфере”. В то же время она отказалась признавать Крым российским. Москва же требовала признания ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областной Украины. Также Украина могла взять на себя ограничения на численность ВСУ, и количество танков, самолётов взамен на гарантии безопасности от стран Запада.

Также Украина отказалась бы от вступления в НАТО, но вступила бы в ЕС. [/inf]

Ранее на этой неделе во время своей первой поездки в Украину более чем за десять лет премьер Венгрии Орбан заявил, что поддерживает мирное предложение президента Украины Владимира Зеленского, состоящее из 10 пунктов, которое ранее обсуждалось на саммите мира в Швейцарии в мае. Однако Орбан призвал Зеленского рассмотреть возможность объявления перемирия до начала любых мирных переговоров, а не ждать их окончания, заявив, что “прекращение огня, привязанное к определенному сроку, дало бы шанс ускорить мирные переговоры”.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отверг любое прекращение боевых действий, пока российские войска находятся на украинской земле, утверждая, что такая уступка дала бы Москве возможность перевооружиться и удвоить свои атаки. 30 июня президент Украины уже говорил, что видит только одну возможность переговоров с Владимиром Путиным - это трехсторонний договор с посредниками, как это было в “Зерновой сделке”. Тогда Украина и Россия не вели прямых переговоров, но с помощью Турции смогли договориться об условиях вывоза зерна мз Украины по Черному морю.

За последние несколько недель Россия предприняла массированное наступление на Восточную Украину, и в понедельник служба безопасности Украины заявила, что предотвратила попытку государственного переворота неназванной антиукраинской группировки, которая “сыграла бы на руку России”, спровоцировав беспорядки в Киеве, чтобы отвлечь внимание от попыток захвата власти парламент.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко будучи на саммите ШОС в Астане заявил, что поддерживает план Китая по мирному урегулированию в Украине.

“Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС (глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом - вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте). Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу - по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии”, - заявил он.

Глава МИД Бразилии в июне 2024 года предложил начать переговоры с участием и Украины, и России. «Что касается Украины, я считаю, что все страны хотят начала переговоров, которые бы включали обе стороны», - заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент США Джо Байден и Эммануэль Макрон опубликовали совместное “дорожные карты”, которые включают обязательство поддерживать Киев, используя замороженные активы России.

Байден и Макрон опубликовали «дорожную карту» поддержки Украины. Что в ней значится?