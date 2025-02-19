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Путин заявил, что «никто не исключал» Украину из переговорного процесса. Что ещё сказал?

Путин заявил, что «никто не исключал» Украину из переговорного процесса. Что ещё сказал?
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Президент России Владимир Путин заявил, что высоко оценивает итоги российско-американских переговоров, прошедших во вторник, 18 февраля 2025 года, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По его словам, ему доложили о результатах, и «результат есть». Переговоры стали первым контактом на высшем уровне между Россией и США за последние три года.

Напомним, со стороны России в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по отношениям с Россией Стивен Уиткофф. Встреча длилась четыре с половиной часа. Также присутствовала и саудовская делегация, которую представили министр иностранных дел страны и королевский советник по нацбезопасности.

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Путин подтвердил, что в ходе телефонного разговора с ним президент США Дональд Трамп заявил, что США исходят из того, что переговорный процесс по урегулированию конфликта в Украине будет проходить с участием и России, и Украины. «Никто Украину из этого процесса не исключает», — привело слова Путина издание Интерфакс.

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Касаясь сроков урегулирования, Путин отметил, что Трамп изменил свою позицию: если раньше он говорил о коротких сроках, то после получения дополнительной информации, уже в статусе президента, допустил, что «потребуется полгода». Путин подчеркнул, что о сроках говорить пока рано, и повторил, что ситуация «непростая».

Российский президент сообщил, что Москва в ближайшее время проинформирует своих партнёров по БРИКС о результатах переговоров с США.

Одним из главных итогов переговоров в Эр-Рияде стала договорённость о возобновлении работы дипломатических ведомств России и США в нормальном режиме. «Мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств», — заявил Путин, отметив, что препятствия в работе дипмиссий «ни к чему хорошему не приводят». По его словам, в российских диппредставительствах в США скоро «будут работать одни уборщицы».

Сергей Лавров добавил, что речь идёт, в первую очередь, о скорейшем назначении послов. Также Лавров рассказал о обсуждении снятия искусственных ограничений для дипломатов (проблемы финансирования, ограничений передвижений, ограничения по числу дипломатов, срокам командировки), а Россия представила перечень своих вопросов, требующих решений.

Путин подтвердил своё желание встретиться с Трампом, но подчеркнул, что встречу необходимо тщательно подготовить, чтобы она принесла результаты. Тем для обсуждения, по его словам, много: стратегическая стабильность, Ближний Восток, сотрудничество в сфере экономики, прежде всего, в энергетике.

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Он напомнил о своём разговоре с Трампом и королём Саудовской Аравии, в котором обсуждались вопросы мирового энергетического рынка, и подчеркнул, что обсуждение этих вопросов актуально и сегодня.

Отвечая на вопросы журналистов Путин сообщил, что ВС РФ пересекли границу в Курской области и вышли на территорию Украины. «По всей линии соприкосновения наши войска наступают», — заявил Путин.

[info_b]В погранслужбе Украины, группировке ВСУ «Курск», Генштабе ВСУ эти заявления последовательно опровергли.[/info_b]

Также президент РФ Владимир Путин предположил, что за недавней атакой БПЛА по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «Кропоткинская» в Краснодарском крае стоят украинцы. При этом удар, по его мнению, не мог быть нанесён украинскими военными самостоятельно — им в этом, по его данным, «помогли западные союзники, предоставив данные космической разведки». При этом он высказал, что «это не российский объект», а «объект международной энергетической инфраструктуры», и за транзит Россия получает образные «пять копеек», сообщил ТАСС.

[info_b]Вновь отметим, что Украина официально никак не комментировала ни атаку на КТК, ни обвинения в свой адрес.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как президенты США и Украины заочно поспорили о сумме американской помощи и рейтингах Зеленского.

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