Трамп заявил, что договорился с Путиным "немедленно начать переговоры" по Украине

Опубликовано: 12.02.2025 20:55 , Обновлено: 12.02.2025

В среду, 12 февраля, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что беседа длилась около полутора часов, в результате чего стороны договорились обсудить прекращение войны в Украине. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп охарактеризовал разговор как «продолжительный и весьма продуктивный», отметив, что и он, и Путин согласились обсудить разрешение вооружённого конфликта в Украине. По словам главы Белого дома, они “договорились о совместной работе, очень тесном сотрудничестве, в том числе о визитах друг к другу”, передал американский телеканал CNN.

“Мы также договорились о том, что наши команды немедленно начнут переговоры, и мы начнём с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас», — написал Дональд Трамп.

[info_b]К слову, его предшественник Джо Байден не разговаривал со своим российским коллегой почти 3 года. Последним президентом США, посетившим Россию, был Барак Обама в 2013 году, когда участвовал в саммите G20.[/info_b]

В пресс-службе Кремля также подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил главу Белого дома в Москву и выразил готовность “принять в РФ американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования».

Ожидается, что с американской стороны в переговорную команду войдёт госсекретарь Марк Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Трамп, в свою очередь, выразил надежду, что переговоры «будут успешными».

Кроме того, по словам главы США, стороны также обсудили Ближний Восток, вопросы энергетики, искусственный интеллект и влияние доллара. «Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны», — добавил Дональд Трамп.

Ранее Telegraf.news писал, что власти США пообещали освободить россиянина Александра Винника в обмен на передачу Москвой Вашингтону американца Марка Фогеля. Напомним, первого обвинили в отмывании до 9 миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e, а второго — в контрабанде наркотиков. Раннее в Кремле подтвердили обмен Фогеля на россиянина, не назвав при этом конкретного имени.

Власти США пообещали передать Винника в обмен на освобождённого Россией Фогеля — ABC News

Также мы рассказывали, что Администрация президента США Дональда Трампа договорилась с Россией об освобождении 63-летнего американца Марка Фогеля, приговорённого к 14 годам тюрьмы за хранение наркотиков. 11 февраля освобождённый гражданин США вернулся на родину, а Трамп анонсировал новые освобождения и рассказал о договорённостях с Москвой.

«Это начало» — Трамп добился освобождения из российской тюрьмы одного американца и анонсировал новые