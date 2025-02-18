Опубликовано: 18.02.2025 18:58 , Обновлено: 18.02.2025

В Саудовской Аравии состоялись первые за несколько лет переговоры на высоком уровне между Россией и США, посвящённые, в первую очередь, восстановлению двусторонних отношений, а также урегулированию конфликта в Украине и возможности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча, продлившаяся четыре с половиной часа, прошла вскоре после телефонного разговора президентов двух стран — первого за три года. Журналист Telegraf.news вкратце пересказал итоги встречи.

Российскую делегацию возглавляли помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Со стороны США участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по отношениям с Россией Стив Уиткофф. На встрече также присутствовали представители Саудовской Аравии: глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и королевский советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, сообщило агентство Reuters.

По итогам переговоров Ушаков сообщил, что стороны провели «серьёзный разговор» по всем заявленным темам. Хотя, по его словам, пока рано говорить о сближении позиций, но «разговор об этом был».

Одно из главных достижений — договорённость о создании рабочих групп на высоком уровне, которые займутся урегулированием конфликта в Украине. Кто войдёт в российскую делегацию, пока неизвестно — это решение примет Путин после того, как своих представителей назовут США.

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, в свою очередь, назвала переговоры «важным шагом вперёд», но подчеркнула, что одной встречи недостаточно для достижения прочного мира. По сообщениям СМИ, в частности, Fox News, Россия и США предложили трехэтапный мирный план, который включает прекращение огня, проведение выборов и подписание соглашения. Присутствие в Украине в какой-либо форме вооружённых сил стран НАТО Лавров исключил.

Кроме того, стороны договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве и создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях и нормализации работы дипмиссий. В частности, стороны договорились в ближайшее время согласовать послов.

Кирилл Дмитриев оценил переговоры как «очень конструктивный диалог» и сообщил, что Москва передала Вашингтону ряд предложений по развитию торгово-экономических отношений, включая совместные проекты в Арктике.

Что касается возможной встречи Путина и Трампа, то, по словам Ушакова, говорить о конкретной дате пока рано. Встреча лидеров вопреки слухам в СМИ вряд ли состоится на следующей неделе: делегациям предстоит «плотная работа» по её подготовке.

Как отреагировали в Украине, странах ЕС и Азии?

Реакция на переговоры оказалась неоднозначной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признаёт никакие соглашения, достигнутые без участия украинской стороны. Он также отметил, что узнал о встрече, которую назвал «сюрпризом», из медиа. По его словам, Украина не была приглашена на эти переговоры.

Более того, он сравнил сегодняшние переговоры с «ультиматумом», выдвинутым Украине в феврале 2022 года. Он выразил удивление, что кто-то рассчитывает на его исполнение сейчас, когда Украина не пошла на это «в более тяжёлые моменты».

Кроме того, он перенёс на 10 марта свой визит в Саудовскую Аравию, который был запланирован на завтра. Это было сделано, по данным NDTV, чтобы визит не ассоциировался с сегодняшними переговорами. Вместо заграничной поездки он будет принимать американскую делегацию в Украине.

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