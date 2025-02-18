Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России в Саудовской Аравии

Опубликовано: 18.02.2025 08:57 , Обновлено: 18.02.2025

Представители Украины не будут принимать участие в переговорах между Россией и США, которые должны пройти в Саудовской Аравии 18 февраля. Об этом накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский, который в эти дни сам совершает ряд официальных визитов в этом регионе.

Так, 17 февраля Зеленский посетил Объединенные Арабские Эмираты, где подписал в властями страны соглашение об экономическом сотрудничестве, а вечером уже прибыл в Турцию, где у него запланирована встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Прибытие Зеленского в регион в то же время, когда официальные представители США и Россия готовятся встретиться для мирных переговоров в Саудовской Аравии, породило широкие спекуляции о том, будет ли участвовать в этих переговорах и Киев, отметило издание POLITICO.

По данным неназванных источников издания из числа американских чиновников, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные, Вашингтон пригласил Киев к участию. Однако Зеленский категорично заявил, что украинские власти не знали заранее о подготовке этой встречи и принимать участия в переговорах не планирует.

Зеленский пояснил, что его визит в регион намечен на среду, 19 февраля, и был запланирован задолго до того, как появилась информация о том, что США решили встретиться там с Россией. Он также заявил о заведомой бесполезности заявленной встречи. По словам политика, любые мирные переговоры без непосредственного присутствия Киева за столом переговоров “не принесут никакого результата”.

“Мои визиты не имеют ничего общего с этими переговорами. Хотя, когда я приеду в Саудовскую Аравию, я спрошу у его величества, что он знает о темах переговоров”, - заявил Зеленский.

Саму же перспективу переговоров с Москвой украинский лидер не стал категорично отрицать и приветствовал желание европейских лидеров принять в них участие, хотя и Москва, и Вашингтон эту идею пока категорически отвергают.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 12 февраля Дональд Трамп сообщил, что созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он это сделал сразу после того, как провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава Белого дома заявил, что “беседа прошла очень хорошо”, а Зеленский, в свою очередь, подтвердил эту информацию.

Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным. К чему пришли?