Зеленский и Трамп не сошлись в подсчетах суммы помощи США и рейтинга. 350 или 98,5 млрд долларов?

Опубликовано: 19.02.2025 15:59 , Обновлено: 19.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько, по его данным, "стоила война" в Украине и на какую сумму предоставили помощь США. Цифры Зеленского не сошлись с информацией от его американского коллеги Дональда Трампа, озвученной вечером 18 февраля. Поспорили они и о рейтинге доверия украинскому президенту.

Так, по подсчетам президента США, это государство предоставило Украине военную помощь на сумму $350 млрд. «Мы предоставили Киеву, кажется, 350 млрд долларов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут?» — поинтересовался Трамп.

У Зеленского другие данные по этому показателю. “Я думаю, что нужно разобраться с помощью. У нас абсолютные цифры. Нам война стоила 320 млрд. 120 млрд — это мы, народ Украины, 200 млрд — Украина и ЕС. Мы говорим про оружие, 320 млрд — это пакет вооружений. Всего США, если считать отдельно, дали нам около 67 млрд оружием плюс 31,5 млрд финансовой помощи бюджету”, - утверждал он на пресс-конференции, [link href=“https://t.me/bbcrussian/76788” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] “Русская служба Би-би-си”.

То есть, по информации украинского президента, США предоставили Киеву в сумме $98,5 млрд. Эта цифра в более чем 3,5 раза меньше цифры Трампа.

Кстати, по [link href=“https://t.me/bbcrussian/76788” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] Госдепартамента США на 20 января 2025 года, за время войны США предоставили Киеву военную помощь примерно на $69,2 млрд. А американский аналитический Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations) [link href=“https://t.me/bbcrussian/76788” target=“_blank” rel=“noopener”] оценил [/link] общий объем американской помощи Украине с начала войны в $175 млрд.

Спор о рейтинге Зеленского

Кстати, Зеленский и Трамп еще поспорили о рейтинге доверия первому. Американский президент 18 февраля заявил, что у его украинского коллеги рейтинг 4%.

“Сейчас рейтинг доверия мне составляет 57%, так что если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не выйдет”, - не согласился с цифрой Трампа Зеленский.

Он считает, что информация про 4%-ный рейтинг - это “дезинформация от России”. “И у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются Америкой и Россией. Я только могу посочувствовать президенту Трампу, который находится в этом дезинформационном пространстве”, - добавил Зеленский.

Как [link href=“https://t.me/bbcrussian/76786” target=“_blank” rel=“noopener”] написала [/link] “Русская служба Би-би-си”, опросы по электоральным рейтингам (готовность голосовать за того или иного кандидата, если бы выборы провели в ближайшее время) в Украине сейчас почти не проводят.

Самый актуальный организовали в ноябре 2024 года социологи центра «Социальный мониторинг». По его [link href=“https://zn.ua/ukr/POLITICS/zaluzhnij-peremozhe-na-viborakh-prezidenta-ne-zalezhno-vid-konkurentiv-sotsdoslidzhennja.html” target=“_blank” rel=“noopener”] результатам [/link], 27% респондентов отдали бы голос на выборах за экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, 16% - за Зеленского, а экс-президента Украины Петра Порошенко поддержали бы 7% опрошенных.

При этом уровень доверия Зеленскому как президенту сейчас выше. По результатам свежего опроса, проведенного 4–9 февраля Киевским международным институтом социологии, 57% опрошенных доверяют действующему президенту, 37% не доверяют. А в сравнении с декабрем уровень доверия Зеленскому только вырос (тогда ему доверяли 52%, а 39% не доверяли).

Ранее Telegraf.news писал, что по информации трех дипломатов из ЕС, страны Евросоюза подготовили пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 млрд евро, чтобы укрепить “стратегические позиции Киева” в начале переговоров с Россией под руководством США. Ожидается, что это будет один из самых крупных пакетов за все время. Об этом написала американская газета Politico.

ЕС подготовил для Киева один из крупнейших пакетов военной помощи, в который «войдёт всё» — Politico