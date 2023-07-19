«Проявляли чудеса выдержки» - Путин назвал условия возвращения РФ в зерновую сделку

💼 Официально

Опубликовано: 19.07.2023 20:46 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Путин 19 июля высказался о прекращении зерновой сделки и рассказал, при каком условии Россия ее возобновит.

По его словам, РФ проявляла “чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку”, но, по мнению Путина, “никаких обязательств и договорённостей по ней никто выполнять не собирался, лишь постоянно что-то требовали от России”.

Президент России обвинил западных партнеров в срыве соглашения и в том, что они перекладывают ответственность за это на Россию.

Путин назвал условие, при котором РФ рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке: “если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней. Среди них — разблокировка российских активов, связанных с сельхозотраслью и возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса”, - сказал он.

Также Владимир Путин заявил, что РФ в состоянии заместить на мировом рынке украинское зерно как на коммерческой, так и безвозвмездной основе.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Россия пригрозила всем идущим в украинские порты судам:

«Потенциальные перевозчики» — Россия пригрозила всем идущим в украинские порты судам

Прекращение зерновой сделки

17 июля в России заявили, что прекращают договоренности по зерновой сделке. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ объяснил это тем, что часть договоренностей, касающихся России, не выполнена.

Москва объявила о прекращении зерновой сделки

После этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия РФ. По его словам, к украинским властям обратились компании-собственники кораблей и сказали, что готовы продолжать поставки зерна, «если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать».

Зеленский заявил, что зерновую сделку можно продолжить и без России

В Кремле на это ответили, что стороны, которые попытаются продолжить реализацию зерновой сделки без участия РФ, должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий.

Зеленский предложил вывозить украинское зерно через Черное море без гарантий России. Это как?