Премьер Словакии Фицо пригласил Зеленского на переговоры

Опубликовано: 13.01.2025 18:08 , Обновлено: 13.01.2025

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал на своей странице в Facebook открытое письмо, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своём послании он предложил встретиться, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся после прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

В своём письме Фицо подчеркнул, что не намерен «далее эскалировать напряжение» и хочет сосредоточиться на решении проблемы, связанной с прекращением транзита газа, который, по его мнению, наносит ущерб как самой Украине, так и Словакии и Евросоюзу. Фицо не стал отвечать на резкие заявления Зеленского, сделанные накануне.

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«Как председатель правительства Словацкой Республики, я имею во многих областях другое мнение, чем то, которое представляете Вы. Прежде всего, я не верю в стратегию, что продолжение взаимного кровопролития в войне в Украине ведёт к укреплению позиций Украины на возможных мирных переговорах», — заявил Фицо.

Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддержку существующих мирных планов и предложил, чтобы мирные переговоры на любом уровне проводились, в том числе, в Словакии.

Фицо также не согласен с решением Украины прекратить транзит газа, отметив, что Словакия из-за этого терпит ежегодные убытки в размере около 500 миллионов евро. Он подчеркнул, что, по его мнению, это решение негативно влияет на конкурентоспособность Европейского союза.

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Он сообщил, что обсуждал ситуацию с еврокомиссаром по энергетике Д. Йоргенсеном и выразил надежду, что украинская сторона примет активное участие в дальнейших переговорах, а также в работе специальной рабочей группы, созданной для урегулирования газового вопроса.

Фицо предложил Зеленскому провести встречу на территории Словакии, вблизи границы с Украиной. «Было бы символично, если бы для поездки в Словакию вы могли воспользоваться прямым железнодорожным сообщением из Киева в Кошице, которое является результатом совместных усилий наших правительств», — добавил он.

По мнению Фицо, такая встреча может создать хорошие условия для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через Украину, о возможных технических решениях, а также о влиянии прекращения транзита газа на конкурентоспособность европейской экономики и развитии двусторонних отношений между Словакией и Украиной.

Владимир Зеленский пока на открытое письмо и приглашение не реагировал.

Напомним, конфликт между Зеленским и Фицо, который длится уже некоторое время, обострился после встречи премьера Словакии с Путиным. По словам Фицо, его визит в Москву был реакцией на отказ Украины продолжать транзит газа. В ходе встречи лидеры Словакии и России обсудили ситуацию с поставками газа и предложения Украины о компенсации убытков от прекращения транзита.

Договор о поставках российского газа в Европу через территорию Украины истёк 31 декабря. Киев отказался продлевать соглашение, и с 8:00 1 января «Газпром» остановил прокачку.

Фицо назвал решение Зеленского «политическим капризом» и обвинил его в умышленном нанесении ущерба финансовым интересам Словакии и Евросоюза. Он пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину и сократить поддержку украинских беженцев, которые сейчас находятся в Словакии.

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Зеленский, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу «открытия второго энергетического фронта» и обвинил Словакию в том, что она готова идти на поводу у России, о чём рассказывали ранее и журналисты Telegraf.news. В Братиславе назвали эти заявления «чушью».

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