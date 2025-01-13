Зеленский назвал Фицо "лжецом" после того, как премьер Словакии его — "попрошайкой"

Опубликовано: 13.01.2025 08:55 , Обновлено: 13.01.2025

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в том, что тот отказался от помощи, которую предлагал Киев в период отсутствия поставок российского газа. По его словам, пророссийский политик "прибегает к пиару, лжи и громким обвинениям", чтобы "переложить вину с себя на кого-то другого".

В своём аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter) Зеленский заявил, что Украина предлагала свою помощь жителям Словакии, однако “Фицо высокомерно отказался”. По его словам, многие в Европе предупреждали словацкого премьера, что “ничего не делать и не ждать — это не выход”, однако Фицо решил “прибегнуть к пиару, лжи и громким обвинениям”, чтобы “переложить вину с себя на кого-то другого”.

“Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо наконец-то вернулся из отпуска в роскошном отеле во Вьетнаме и сейчас находится в Братиславе. Для него лично это должно быть сложным — перейти от жизни в роскоши к попыткам исправить собственные ошибки. Очевидной ошибкой Фицо было полагать, что его теневые схемы с Москвой могут продолжаться бесконечно”, — заявил Зеленский.

Президент Украины утверждает, что настоящая проблема в том, что он “сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на единую Европу и уж тем более не на здравый смысл”. По мнению Зеленского, “с самого начала это была проигрышная ставка”.

“Мы надеемся, что дальнейшая диверсификация источников поставок энергоносителей в Европу, сотрудничество с Европейской комиссией и реализация политики президента Трампа по увеличению поставок американского газа на континент помогут решить проблемы, вызванные недальновидностью некоторых европейских деятелей”, — подытожил он.

“Ездит по Европе и попрошайничает”

К слову, в пятницу премьер-министр Фицо также оскорбил Зеленского, высказав собственные замечания во время выступления на заседании парламентского комитета. Заседание было созвано оппозицией, которая потребовала разъяснений от словацкого премьера по поводу его встречи с Владимиром Путиным в Москве и информации о дальнейших шагах Словакии в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.

“Он ездит по Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это должно закончиться”, — заявил премьер-министр Словакии. В то же время он добавил, что Россия всегда была надежным партнером, когда речь шла о поставках энергии.

“Россия никогда не обманывала нас, в отличие от Украины. Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был в Украине и обратился к премьер-министру Украины Юлии Тимошенко с просьбой взять немного газа со складов, которые у них есть на западе Украины. Ответ был, что меня послали к черту. Это типичные украинцы”, — заявил Фицо.

Словакия пообещала заблокировать помощь Киеву

Между тем ранее Фицо пообещал наложить вето на гуманитарную помощь Украине от ЕС, если транзит газа через её территорию не возобновится. Тоже самое касается выплат беженцам.

«Если президент Украины решил нанести ущерб всему ЕС исключительно по политическим причинам, то в следующий раз, когда за столом переговоров будет обсуждаться какая-либо помощь Украине, я наложу вето», — пообещал он.

По словам Фицо, на встречах с украинским премьером Денисом Шмыгалем они «ничем другим, кроме обеспечения транзита газа через восточного соседа, не занимались». На декабрьских переговорах с Владимиром Путиным в Москве Фицо хотел получить ответ на два вопроса:

«Готова ли российская сторона продолжать выполнять обязательства по договору между Словакией и Россией? Готовы ли вы продолжить транзит газа через Украину в Европу?» Путин в обоих случаях ответил утвердительно, сказал премьер, добавив, что «президент Зеленский все остановил».

[info_b]Транзитная ветка через Украину — последняя, по которой газ из России шел в Центральную Европу после взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа. Российские власти выражали готовность к продлению соглашения, срок которого истек 31 декабря 2024 года, но Украина отказалась. Зеленский заявлял, что Киев не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды» на газе.[/info_b]