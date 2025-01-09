Опубликовано: 09.01.2025 13:14 , Обновлено: 09.01.2025

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой в адрес Украины, назвав её президента «неблагодарным». Поводом для этого стало решение Киева о прекращении транзита российского газа. Как сообщил портал Onet, Фицо заявил, что из-за этого решения Словакия потеряет 1,5 млрд евро а другие страны ЕС — ещё 70 млрд евро. Именно возможные убытки, по его словам, побудили его отправиться в Россию с визитом.

«У нас нет причин терпеть демарши Зеленского», — заявил Фицо в видеообращении, опубликованном в среду. Он подчеркнул, что ни Словакия, ни Европейский союз не находятся в состоянии войны.

Премьер-министр Словакии также объяснил, что именно угроза прекращения транзита газа через Украину стала причиной его визита в Москву в декабре.

«Я должен был обеспечить газ хотя бы для внутренних нужд. Я занимался серьёзной проблемой — ущербом в полтора миллиарда евро, который неблагодарный президент Украины нанёс Словакии», — сказал он, добавив, что «российская сторона всегда была надёжным поставщиком энергии».

Стоит отметить, что ранее он оценивал сумму убытков в три раза ниже.

Фицо сообщил, что в четверг планирует обсудить ситуацию с газом в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон. «Я хочу разбудить её от глубокого сна», — заявил он.

Премьер-министр Словакии также подверг критике оппозицию, которая инициировала созыв внеочередной сессии парламента по вопросам внешней политики. Фицо заявил, что посоветует депутатам правящей коалиции не принимать в ней участие.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и ранее выступал с резкими заявлениями в адрес Украины и её президента.

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