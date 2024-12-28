Премьер Словакии Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электричества в ответ на остановку транзита российского газа

Опубликовано: 28.12.2024 12:52 , Обновлено: 28.12.2024

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставлять Украине электричество, если та откажется от транзита российского газа в Европу через свою территорию. Напомним, действие соглашения между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом» заканчивается 31 декабря 2024 года.

“После 1 января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер против Украины. Если это неизбежно, мы прекратим поставки электроэнергии, необходимой Украине во время отключений электроэнергии. Или мы договоримся о другом курсе действий”, - сказал Фицо в своем видеообращении, [link href=“https://www.reuters.com/business/energy/slovakia-consider-reciprocal-measures-if-ukraine-stops-russian-gas-transit-fico-2024-12-27/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство Reuters.

Решение Киева о прекращении транзита российского газа словацкий премьер назвал “дорогостоящим жестом”. По его оценкам, Евросоюз потеряет около 120 млрд евро в 2025-2026 годах из-за повышения цен на газ и электроэнергию. “Наша конкурентоспособность снова упадет. Словакия потеряет примерно полмиллиарда евро на транзитных сборах, Украина потеряет почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет лишь 2,5 млрд евро. Мы наказали россиян, не так ли?» — задался вопросом он.

Фицо добавил, что в итоге в Словакии вырастут цены на газ, а страна окажется в конце цепочки поставок, если их будут проводить по альтернативным маршрутам. В этой ситуации выиграют только США, считает словацкий премьер, [link href=“https://yqwzcpsyvssmolad.gjr7l8elrntr.lat/russian/articles/crmn1e0m2xvo” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] “Русская служба Би-би-си”.

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А Словакия в свою очередь является ключевым партнером Украины в сфере энергетики. В интервью “Би-би-си” глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее утверждал, что избежать блэкаута зимой 2024-2025 года в стране можно будет в том числе благодаря импорту электроэнергии из Европы. И Словакия в октябре обещала обеспечить Украине аварийные поставки энергии.

“Наказывают Европу” - Путин

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что контракт на транзит российского газа через Украину уже точно не будет заключен до нового года. При этом он выразил готовность поставлять газ любому контрагенту, но лишь после того, как Киев отзовет свой иск к “Газпрому” из Международного арбитражного суда.

«Они (Украина) объявили, что не будут продлевать контракт. Ну, не будут, и не надо. Наказывают ту же Европу, закрывая транзитный контракт. Контракта нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно, его не будет», — процитировало Путина агентство Reuters.

«Наказывают Европу» — Путин заявил, что контракта с Украиной на транзит российского газа до Нового года не будет

“Не дадим заработать миллиарды на нашей крови” - Зеленский

А президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что Украина может рассмотреть возможность продолжения транзита российского газа при условии, что Москва не получит денег до окончания войны. “Мы бы не стали продлевать транзит российского газа. Мы не дадим возможности заработать дополнительные миллиарды на нашей крови, на жизнях наших граждан”, - сказал Зеленский на пресс-конференции во время саммита Европейского союза в Брюсселе.

А затем добавил: «Если [европейская] страна готова предоставить нам газ, но не возвращать деньги России до окончания войны, то это вполне возможный вариант. Мы можем подумать об этом».

Зеленский назвал условие для транзита российского газа в ЕС