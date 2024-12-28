"Путин поручил открыть второй фронт" - Зеленский ответил на угрозы премьера Словакии Фицо

Опубликовано: 28.12.2024 15:47 , Обновлено: 28.12.2024

Президент Украины в субботу, 28 декабря, продолжил заочную перепалку с премьером Словакии из-за транзита газа. Он ответил в соцсетях на угрозу Роберта Фицо отключить поставки электричества в Украину, назвав это "вторым энергетическим фронтом".

“Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети”, - написал Владимир Зеленский.

Он заявил, что потребность Украины в импорте электроэнергии возникла только из-за действий России, обвинив ту в “целенаправленном уничтожение российскими ракетами и “шахедами” значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества”.

“Доля Словакии в импорте электричества в Украину около 19%. Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставок электричества. Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила”, - заявил глава Украины.

По словам Зеленского, Фицо “втянул” Словакию в противостояние с Украиной по заданию Кремля, чтобы “причинить боль украинцам”. Президент Украины назвал политику премьера Словакии “недальновидной”, так как тот отказался от компенсации за потерю транзита российского газа.

По мнению Владимира Зеленского, угроза Фицо отключить электричество Украине может лишить Словакию 200 млн долларов ежегодно, которые Украина платит за импорт электроэнергии. Президент Украины заявил, что отказа от экспорта энергии в Украину приведет власти Словакии к изоляции на европейском континенте.

Ранее Telegraf.news сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставлять Украине электричество, если та откажется от транзита российского газа в Европу через свою территорию. Напомним, действие соглашения между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом» заканчивается 31 декабря 2024 года.

«После 1 января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер против Украины. Если это неизбежно, мы прекратим поставки электроэнергии, необходимой Украине во время отключений электроэнергии. Или мы договоримся о другом курсе действий», — сказал Фицо в своем видеообращении, передало агентство Reuters.

Премьер Словакии Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электричества в ответ на остановку транзита российского газа