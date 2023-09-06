Премьер Албании рассказал анекдот про Путина и Пригожина на международном форуме. Как отреагировали участники?

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Опубликовано: 06.09.2023 11:43 , Обновлено: 06.09.2023

Премьер-министр Албании Эди Рама рассмешил участников международной конференции по безопасности Bled Strategic Forum, которая 28-29 августа проходила в Словении, анекдотом про Владимира Путина и основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Кадры выступления албанского премьера на Бледском стратегическом форуме опубликовал телеканал Euronews.

В ходе выступления Эди Рама обратился к публике с шутливым вопросом: знают ли они о планах российских властей объединить часовые пояса на всей территории страны (в общей сложности, это девять часовых поясов)? По этому поводу премьер рассказал анекдот, главным действующим лицом которого оказался президент России Владимир Путин.

“Премьер-министр идет к Путину и говорит: “Есть проблема. Моя семья была в отпуске, я позвонил им пожелать спокойной ночи, но у них уже было утро. Я позвонил по телефону Олафу Шольцу (канцлер Германии - прим. ред.), чтобы поздравить его с Днем рождения, но он сказал, что он будет только завтра. Я позвонил Си Цзиньпину (председатель Китайской Народной Республики - прим. ред.), чтобы поздравить его с Новым годом, но он сказал мне, что у них еще старый год”. А Путин ему отвечает: “Да, такое произошло и со мной. Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел,” - таким был анекдот в исполнении Эди Рамы.

Публика шутку восприняла со смехом, а вот пришлась ли она по душе в России не известно - никакой реакции со стороны официальных лиц в Москве на неё пока не последовало.

В СК РФ подтвердили смерть Пригожина. Как установили?

Напомним, согласно официальной версии Следственного комитета России, Евгений Пригожин вместе с ещё девятью соратниками погиб 23 августа, разбившись под Тверью на своем бизнес-джете Embraer Legacy 600. Западные эксперты проанализировали видео падения самолета и пришли к выводу о том, что авиакатастрофа стала результатом взрыва — либо непосредственно на борту самолета, либо вызванного попаданием ракеты. По одной из версий, Embraer Legacy 600 был сбит средствами российской ПВО.

Самолет Пригожина сбила ПВО? На Западе проанализировали видео падения бизнес-джета

По мнению некоторых обозревателей, в частности, российского политолога Валерия Соловья, Пригожин на самом деле «жив, здоров, свободен» и «строит планы мести» президенту России Владимиру Путину, которого политолог на ряду с другими обозревателями считает причастным к авиакатастрофе под Тверью. Политолог даже пообещал в сентябре раскрыть информацию о том, в какой именно стране скрывается сейчас Пригожин.

«Жив и будет мстить» — Политолог Соловей пообещал рассказать, где скрывается Пригожин

Тем временем в сети всплыло новое видео с Евгением Пригожиным, на котором он лично обратился к “обсуждающим” вопрос его “ликвидации”. Вопрос о том, когда было снято видео, остается открытым.

«Как у меня дела» — В Сети появилось видео с живым Пригожиным