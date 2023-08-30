"Жив и будет мстить" - Политолог Соловей пообещал рассказать, где скрывается Пригожин

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.08.2023 08:40 , Обновлено: 30.08.2023

Евгений Пригожин, согласно официальной версии, погибший на прошлой неделе в авиакатастрофе под Тверью, на самом деле "жив, здоров и свободен" и "строит планы мести" президенту России Владимиру Путину. Такое мнение высказал российский политолог Валерий Соловей, пообещав в сентябре раскрыть информацию о том, в какой именно стране скрывается сейчас Пригожин.

В интервью британскому изданию Daily Mail Соловей заявил, что на борту разбившегося 23 августа самолёта был на самом деле не сам Евгений Пригожин, а его двойник. Причём, по мнению политолога, об этом прекрасно известно российским спецслужбам и властям. Сам же Пригожин, по словам Соловья, остаётся на свободе “в неизвестной стране” и планирует, как отомстить тем, кто в ответе за гибель его соратников и фактически приговорил его к вынужденной ссылке.

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“Как он остался жив, а его близкие погибли? Вот какой выбор перед ним (Евгением Пригожиным - ред.) встал. Он намерен отомстить за то, что оказался перед таким выбором. Он намерен отомстить людям, которые намеревались уничтожить его и уничтожили близких ему людей”, - заявил Соловей .

Политолог утверждает, что в распоряжении Пригожина есть приличная сумма денежных средств (биткойнов на 1,6 млрд фунтов стерлингов, что сейчас эквивалентно 2 млрд долларов). Эти средства, по мнению Соловья, Пригожин “будет использовать для нанесения ответного удара”.

“Этого более чем достаточно для мести. Что касается амбиций, энергии и смелости, то их у него предостаточно”, - заявил эксперт.

Отметим, что Следственный комитет России официально подтвердил смерть бывшего главы ЧВК “Вагнер”. По данным ведомства, это подтвердил анализ ДНК-материала, обнаруженного криминалистами на месте авиакатастрофы.

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