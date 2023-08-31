"Как у меня дела" - В Сети появилось видео с живым Пригожиным

🎥 Видео

Опубликовано: 31.08.2023 11:47 , Обновлено: 31.08.2023

В сети всплыло новое видео с Евгением Пригожиным, который, согласно официальной версии, погиб неделю назад в авиакатастрофе в России. На видео основатель частной военной кампании "Вагнер" лично обратился к "обсуждающим" вопрос его "ликвидации". Вопрос о том, когда было снято видео, остается открытым.

Видеозапись опубликовал российский телеграм-канал Gray Zone, который активно освещает ход вторжения России в Украину и, по некоторым данным, связан с ЧВК “Вагнер”. По словам самого Пригожина, оно было снято для “обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела”.

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“Сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года, нахожусь в Африке. Любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке”, — заявил Пригожин.

Авторы телеграм-канала не уточнили, когда именно было снято видео, однако, ряд российских и иностранных изданий предположило, что эти кадры были записаны за несколько дней до авиакатастрофы под Тверью.

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Так, российское “Агентство” предположило, что видео было снято 21 августа в Мали, тогда же, когда появилось первое видеообращение Пригожина после неудавшегося мятежа и марша на Москву в конце июня. На том видео Пригожин позирует на фоне пустыни в камуфляже с винтовкой в руках. В аналогичном камуфляже основатель ЧВК “Вагнер” предстал и на новом видео.

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Впрочем, некоторые политические обозреватели по-прежнему не верят в то, что на борту разбившегося под Тверью Embraer Legacy 600, действительно, был сам Евгений Пригожин, ведь Следственный комитет России официально смог подтвердить его смерть лишь по ДНК-материалу, обнаруженному криминалистами на месте авиакатастрофы, а хоронили погибшего в закрытом гробу.

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По мнению некоторых обозревателей, в частности, российского политолога Валерия Соловья, Пригожин на самом деле “жив, здоров, свободен” и “строит планы мести” президенту России Владимиру Путину. Политолог даже пообещал в сентябре раскрыть информацию о том, в какой именно стране скрывается сейчас Пригожин.

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