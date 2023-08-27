В СК РФ подтвердили смерть Пригожина. Как установили?

Опубликовано: 27.08.2023 14:32 , Обновлено: 27.08.2023

Следственный комитет России 27 августа подтвердил, что найденное на месте авиакатастрофы одно из тел принадлежит Евгению Пригожину, основателю ЧВК "Вагнер".

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — сообщили в российском ведомстве о способе, как устанавливали принадлежность тел.

Ранее в пятницу, 25 августа, во время общения с журналистами Александр Лукашенко заявил, что несколько раз предупреждал основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина об опасности.

«Вышлю кусок мыла и верёвку» — Лукашенко рассказал, как предупреждал Пригожина об опасности