Самолет Пригожина сбила ПВО? На Западе проанализировали видео падения бизнес-джета

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Опубликовано: 24.08.2023 09:49 , Обновлено: 24.08.2023

Западные эксперты проанализировали видео падения бизнес-джета Embraer Legacy 600 руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, разбившегося накануне вечером. Некоторые из них пришли к выводу о том, что авиакатастрофа стала результатом взрыва - либо непосредственно на борту самолета, либо вызванного попаданием ракеты. По одной из версий, Embraer Legacy 600 был сбит средствами российской ПВО.

Версию о том, что самолет Евгения Пригожина “был сбит российской зенитно-ракетной системой” со ссылкой на неназванного “западного чиновника” опубликовало издание Financial Times. Отвечая на вопрос о том, был ли сам лидер ЧВК “Вагнер” на борту разбившегося джета, чиновник ответил уклончиво: “Путин пленных не берет”.

Не исключили вероятности попадания ракеты в самолет и эксперты телеканала CNN. В частности, ветеран аэрокосмической отрасли Майлз О’Брайен, проанализировав видеозаписи очевидцев катастрофы, выложенные в сеть, обратил внимание на то, как быстро падает Embraer Legacy 600.

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“Он быстро падает, вращаясь, и за ним поднимается много дыма. Видно, что самолет загорелся. И похоже, что некоторые элементы конструкции, аэродинамические поверхности, отсутствовали”, - отметил О’Брайен. По его словам, это может свидетельствовать о взрыве - либо внутри, либо снаружи самолета.

Бывший инспектор по безопасности Федерального управления гражданской авиации США Дэвид Суси также не исключил такой возможности, обратив внимание на то, что со стороны казалось, что при падении у самолета осталось только одно крыло. Об этом же заявляли и некоторые очевидцы авиакатастрофы, слова которых привело российское издание «Известия».

“Самолет разбился в 50 км от резиденции Путина на Валдае”

Источник другого российского издания The Moscow Times обратил внимание на то, что падение самолета произошло в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае. По его словам, на постоянной охране резиденции президента России там стоят четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300. Источник предположил, что “самолет просто сбили”.

“Посмотрите как он падал. Самолет просто потерял планер”, - отметил источник издания.

Напомним, бизнес-джет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 разбился под Тверью вечером 23 августа. Данный борт принадлежал компании Евгения Пригожина и был неоднократно замечен в Беларуси. Очевидцы сняли момент падения самолёта.

В России рухнул самолёт с Пригожиным и всем командованием ЧВК «Вагнер» на борту — РосСМИ

К утру 25 августа спасатели обнаружили тела всех 10 человек, находившихся на борту разбившегося самолета, среди которых были семь пассажиров и три члена экипажа. Несмотря на то, что в списке значатся и сам Евгений Пригожин, и командир «вагнеровцев» Дмитрий Уткин, стопроцентной уверенности в гибели основателя ЧВК до сих пор ни у кого нет.

Спасатели нашли тела всех десяти погибших в самолете Пригожина. Что известно об авиакатастрофе к утру?