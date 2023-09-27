Появилась фото из космоса многокилометровой очереди армян, уезжающих из Карабаха

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Опубликовано: 27.09.2023 15:53 , Обновлено: 27.09.2023

Компания Maxar опубликовала снимок из космоса многокилометровой очереди автомобилей армян в Лачинском коридоре, покидающий Нагорный Карабах.

Азербайджан провел в Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера» и взял регион под свой контроль. После этого Нагорный Карабах покинули более 42 000 армян — и они продолжают уезжать, написалarmenpress.am.

Фото: Maxar

20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что они достигли договоренности о прекращении огня. Армия Карабаха расформирована и разоружена: армянские военные вышли «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» в Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики расформированы.

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Напомним, ранее Телеграф писал, что в Карабахе расстреляли российских миротворцев.

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