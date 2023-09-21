Алиев извинился перед Путиным за убийство российских миротворцев

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Опубликовано: 21.09.2023 13:39 , Обновлено: 21.09.2023

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 сентября принес извинения президенту РФ Владимиру Путину в связи с инцидентом в Нагорном Карабахе, в результате которого погибли российские миротворцы.

Во время телефонного разговора с Путиным в четверг Алиев «выразил глубокие соболезнования» по поводу трагедии, пообещал провести «тщательное расследование» и «наказать виновных», сообщила пресс-служба Кремля.

Также Алиев «выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших» и сообщил, что генеральные прокуратуры двух стран «находятся в тесном контакте» по расследованию инцидента.

Нагорный Карабах объявил о капитуляции

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что военные миротворческой миссии, которая была размещена в Карабахе в 2020 году, попали 20 сентября под обстрел, они погибли. Сколько человек было в автомобиле, не уточнялось, личности погибших не раскрывались.

В Карабахе расстреляли российских миротворцев — Миноброны РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «погибшие в Карабахе российские миротворцы приняли на себя удар ради мира в регионе».