В МВД Польши пригрозили Беларуси закрытием ж/д сообщения. Литва и Латвия присоединятся?

Опубликовано: 10.08.2023 08:18 , Обновлено: 10.08.2023

Польша готова закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью, если та "позволит себе слишком много". Такое заявление 9 августа сделал замглавы Министерства внутренних дел Польши Мачей Вонсик. По его словам, Латвия и Литва в этом вопросе могут последовать примеру Польши.

“Если Беларусь позволит себе слишком много, если эти провокации будут все более назойливыми, то мы должны вместе отреагировать – и к этому присоединится, надеюсь, Латвия, потому что литовцы должны в этом отношении разговаривать с латышами, чтобы привести к полной изоляции Беларуси”, – заявил Вонсик в интервью польскому агентству РАР.

Так он прокомментировал встречу глав МВД Литвы и Польши, которая состоялась на прошлой неделе. По словам польского замминистра, речь идет о закрытии железнодорожных переездов на границе с Беларусью.

Литва и Польша обсудили закрытие границы с Беларусью. О чем договорились?

Вонсик также выказал предположение, что в случае, если Польша, Литва и Латвия пойдут на такой шаг, может серьёзно пострадать Китай, который активно использует железнодорожные пути для доставки товаров в балтийские страны. По словам польского чиновника, в этом случае, Пекин будет вынужден “послать Беларуси соответствующий сигнал”, чтобы Минск не предпринимал каких-либо действий, которые могут негативно сказаться на торговле.

Отметим, что движение пассажирских поездов между Польшей и Беларусью приостановлено ещё в 2019 году. Пересечь польско-белорусскую границу люди сейчас могут только через один автомобильный переход в Тересполе (с белорусской стороны - КПП “Брест”). Железнодорожные грузовые переходы в настоящее время ещё функционируют.

В начале августа также стало известно о намерении властей Литвы сократить количество пунктов пропуска на границе с Беларусью. Литовская сторона мотивировала своё решение возрастающими угрозами “в связи с релокацией в Беларусь ЧВК “Вагнер"".

Стала известна дата, когда Литва может закрыть два КПП на границе с Беларусью

В проекте постановления правительства Литвы, подготовленном Минтранспортом страны, названа точная дата, когда Литва может закрыть пункты пропуска “Шумскас” (с белорусской стороны “Лоша”) и “Тверячюс” (“Видзы”).