Польский вертолет потерял на границе с Беларусью часть ракеты

Опубликовано: 10.08.2023 10:46 , Обновлено: 10.08.2023

Один из польских патрульных вертолетов потерял часть боевой ракеты на приграничной с Беларусью территории. Об этом 10 августа официально заявило Генеральное командование вооруженных сил Польши.

Согласно заявлению польских военных, инцидент произошёл ещё во вторник, 8 августа. После окончания боевых вылетов проверка одного из вертолетов показала, что на одной из ракет отсутствует взрыватель. На его поиски были отправлены военные, однако, до сих пор детонатор найти не удалось, сообщило польское издание Wprost.

По данным Генерального командования вооруженных сил Польши, вертолёт выполнял полет вдоль пограничной полосы, вдали от населенных пунктов. Сам утерянный детонатор имеет встроенную защиту, поэтому, как утверждают военные, угрозы для окружающей среды не представляет. Однако, жителям приграничных районов рекомендовали в случае обнаружения взрывателя не трогать его самостоятельно, а сообщить в ближайшую воинскую часть или полицию, указав координаты находки. Сами военные также продолжили поиски.

Другое польское издание, o2.pl, выяснило, что речь идёт о детонаторе ракеты С-5М. Такие ракеты, разработанные ещё в годы СССР, используются в военной авиации против наземных целей.

Ранее Телеграф сообщал, что в Польше разгорелся скандал из-за инцидента с белорусскими вертолетами на границе, которые, как утверждает польская сторона, вторглись в её воздушное пространство.

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В Министерстве обороны Беларуси обвинения в нарушении границы Польши военными вертолетами назвали надуманными и расценили их как очередной повод для «оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы». Между тем, в самой Польше в центре критики оказались не белорусские военные, а Министерство национальной обороны Польши и правительство в целом.

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