Первое судно пошло в Черном море по коридору, установленному Украиной вместо "зерновой сделки"

Опубликовано: 16.08.2023 10:50 , Обновлено: 04.07.2024

Утром в среду, 16 августа, из порта Одессы вышло первое судно, которое должно пройти по временному коридору, предложенному Украиной после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Новый коридор в Черном море первым опробует контейнеровоз “JOSEPH SCHULTE”, идущий под флагом Гонконга. Судно, на борту которого было более двух тысяч контейнеров (свыше 30 тыс. тонн груза, включая продовольствие), оставалось в порту Одессы с 23 февраля 2022 года.

Телеграм-канал “Политика Страны”, ссылаясь на данные портала MarineTraffic, сообщил, что JOSEPH SCHULTE вышел за Воронцовский маяк и взял курс на Босфор, на один из турецких портов. Ожидается, что в пункт назначения контейнеровоз прибудет утром 17 августа.

Данный временный коридор был предложен украинскими властями главным образом для эвакуации тех судов, которые застряли в портах Одессы, Черноморска и Южного с начала войны.

Почему потребовался “временный коридор”?

Напомним, 17 июля Москва заявила, что прекращает договоренности по зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил это тем, что часть договоренностей, касающихся России, “не выполнена до сих пор”.

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Вслед за этим президент Украины Зеленский обратился к руководству Турции и генсеку ООН с предложением продолжить работу Черноморской зерновой сделки без участия России.

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С 20 июля Минобороны России пообещало рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, “как потенциальные перевозчики грузов военного назначения”, а страны флага таких судов - “вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима”.

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В ответ на это ВСУ озвучили свои “ответные меры”, заявив, что корабли, следующие в российские порты в Черном море, будут рассматриваться как “перевозящие военные грузы со всеми соответствующими рисками”.

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