"Основные бои ещё впереди" - Российские военкоры заявили, что ВСУ закрепились в Курской области РФ. Что известно?

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Опубликовано: 09.08.2024 18:32 , Обновлено: 09.08.2024

Минобороны России 9 августа перестало сообщать о том, что выбило украинских военных с территории Курской области РФ. Мало того, там косвенно подтвердили, что ВСУ окопадись у районного центра Суджа, а также ведут бои в глубине не менее 10-15 км от границы. Киев, в свою очередь, почти не комментирует происходящее.

Однако в сети появилось фото украинского военного На фоне магазина «Пятерочка», который расположен на западной окраине Суджи.

Да и вообще, украинские военные 9 августа стали активнее делиться фото и видео из оккупированных российских территорий в Курской области.

В свою очередь, российское военное ведомство утверждает, что 9 августа «пресекались попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории». Но бом продолжаются. В сводке Минобороны РФ говорится, что российская авиация бомбила западную часть Суджи.

Российские военкоры утверждают, что украинские войска смогли тайно от российской разведки сформировать серьезный ударный кулак из механизированных бригад числом несколько тысяч человек и сотен единиц техники. Что дало им преимущество на новом фронте.

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В итоге, и Украина, и Россия подтягивают в Курскую область резервы. Российский военный эксперт Сергей Мигдаль заявил в программе “Воздух”, что на данный момент у ВСУ в Курской области есть серьезное преимущество.

“Силы у россиян сравнительно небольшие”

«Украинцы сумели достаточно скрытно, в течение долгого времени, небольшими частями, создать в лесистой местности концентрацию больших сил. ВСУ имели преимущество нападающей стороны. Помимо тех мест, где ведутся активные боевые действия (на Донбассе) силы у россиян сравнительно небольшие», - заявил аналитик.

По его мнению, России будет тяжело теперь нарастить силы в Курской области, которая до внезапного наступления ВСУ была сравнительно мирной территорией, где не было значительных сил ВС РФ. “Чтобы перебрасывать туда еще и еще бригады, нужно оголять участки фронта, где поставлена главная задача – полный захват Донецкой области. Поэтому мы видим, то появился спецназ ФСБ, то вагнеровцев срочно вытаскивают из Африки. А это занимает время», - считает Сергей Мигдаль.

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По мнению эксперта, «под огневым контролем ВСУ, по некоторым оценкам, находится уже более 400 кв км”. А это значит, что украинцы уже взяли под контроль как минимум десяток российских населенных пунктов. “Если речь идёт о ракетных системах залпового огня, тем более различных видов беспилотников, то никакой проблемы им долететь до Курска и Курчатова нет. Российские СМИ рапортуют о перехвате десятков БПЛА”, - сделал вывод Сергей Мигдаль.

“Основные бои еще впереди”

Карта наступления ВСУ в Курской области по версии тг-канала "Рыбарь".

В слаб очередь, близкий к Минобороны РФ военный тг-канал “Рыбарь” сообщил, что по состоянию на 18:00 в Курской области говорить об успехах российских войск не приходится.

По данным источника, ВСУ контролируют половину города Суджа, а также вошли в населенный пункт Второй Княжин. Украинцы атаковали Границу РФ в новом месте в районе хутора Кучеров в 22 километрах к юго-востоку от Суджи.

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Продвинулись ВСУ и западнее Суджи. Идут бои и в Кореневском районе Курской области, где российские войска пока удерживают сам районный центр.

“На текущий момент на всем участке прорыва продолжаются бои. Не исключено, что в ближайшие несколько дней противник введет второй эшелон с целью расширить зону контроля и продвинуться далее на восток. Так что основные бои еще впереди”, - сделал прогноз “Рыбарь”.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский впервые сообщил, что обсудил с военным и политическим руководством Украины “действия на направлениях, откуда РФ наносила удары по украинской территории”. По всей видимости, речь идет о боях, которые ведут ВСУ на территории Курской области.

Ранее Telegraf.news сообщил, что депутат Госдумы РФ (нижняя палата парламента) Константин Затулин заявил, что Россия не будет просить страны ОДКБ (а это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) воевать с Украиной в Курской области.

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