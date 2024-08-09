"Мы помогали нашей армии" — Жители Курской области РФ пожаловались Путину "на иностранные войска"

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Опубликовано: 09.08.2024 11:07 , Обновлено: 10.08.2024

Жители Суджанского района Курской области, покинувшие свои дома из-за наступления украинских вооруженных сил, записали видеообращение президенту России Владимиру Путину.

«Наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов, мы убежали под обстрелами, бежали среди руин, многие без документов. Хотим попросить помощи, мы остались одни”, — сказала она.

По ее словам, местные жители “привыкли к обстрелам, поддержали СВО, помогали и продолжают помогать нашей [российской] армии”.

“Наши родные остались, мы не можем с ними связаться, связи с ними никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли», — продолжила женщина.

Другой житель, сославшись на российские СМИ сказал, что украинские войска «отодвинуты дальше Новоивановского сельсовета». При этом, “по звонкам местных жителей, Малая Локня на 90% находится под контролем ВСУ”.

“Пожалуйста, Владимир Владимирович, скажите свои руководителям, ответственным за информацию правдивую, чтобы показывали реальные действия. Потому что это вранье дает возможность гибнуть мирным жителям. Недавно начальник Генерального штаба доложил вам, что ситуация под контролем, но на сегодняшний день в Суджанском районе идут огромные сильные бои», — заявил мужчина.

А еще одна жительница пожаловалась, что о в Суджанском районе не проводили эвакуацию. По ее словам, в одном из сел остались люди, которые “оторваны от земли, переплывают реку на лодках, по ним стреляют, они не могут выйти”.

Что известно о наступлении ВСУ в Курской области?

Вооруженные силы Украины разбили российскую военную колонну в 8 километрах от Рыльска Курской области России. Это подтвердили в том числе российские военблогеры. В Сети ночью 9 августа появились видео и фотографии с места происшествия.

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Отметим, что власти Украины официально не комментируют наступление ВСУ в Курской области. Лишь помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал происходящее “лабораторным экспериментом” и заявил, что военные начали наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции.

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Ранее Telegraf.news писал, что в Сети опубликовали видео, на котором показана сдача в плен десятков российских пограничников на контрольно-пропускном пункте “Суджа” в Курской области РФ. По информации украинских медиа, оружие сложили порядка 50 военнослужащих.

Появилось видео сдачи в плен десятков российских пограничников в Курской области РФ

К слову, известный российский военный аналитик Юрий Подоляка обвинил Минобороны РФ в распространении недостоверной информации. По его словам, украинские войска продолжили продвижение по Курской области и уже ведут бои в 30 километрах от Курской АЭС.

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