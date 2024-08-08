В Госдуме рассказали, планирует ли Россия просить страны ОДКБ воевать с Украиной в Курской области

Опубликовано: 08.08.2024 17:28 , Обновлено: 08.08.2024

Депутат Госдумы РФ (нижняя палата парламента) Константин Затулин заявил, что Россия не будет просить страны ОДКБ (а это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) воевать с Украиной в Курской области.

“Это было бы удивительно, если бы Россия, которая является главной страной в ОДКБ, просила кого-то о помощи на своей собственной территории. Вот кого вы собираетесь привлечь на помощь России в Курской области? Казахов хотите привлечь или армян? Кого? Какие-то глупые вопросы задаете”, - заявил Константин Затулин.

На самом деле, Россия, как и другие члены организации, имеет право обратится за помощью к членам ОДКБ. Согласно статье 7 устава организации, “в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности” страны-участницы вправе требовать создания региональных группировок войск, миротворческих сил, объединенных систем и органов управления ими, военной инфраструктуры.

Впрочем, власти Армении, участницы оборонительного альянса, обвинили страны ОДКБ в неспособности соблюдать устав. Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, ОДКБ — это «союз-пузырь», члены которого участвовали в подготовке войны в Карабахе. Армения выйдет из альянса, когда посчитает нужным, пообещал политик.

«Заранее не говорим, чтобы у вас настроение не упало» — Пашинян пообещал, что Армения выйдет из ОДКБ

Ранее Telegraf.news сообщил, что член Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне вечером заявил, что правительство США планирует связаться с Киевом, чтобы узнать подробности атаки на Курскую область. Он подчеркнул, что в первую очередь их интересуют цели “самого серьёзного” за последние месяцы вторжения ВСУ на российскую территорию.

«Имеют право» — В ЕС отреагировали на вторжение ВСУ в российский Курск. Что ответили в США?