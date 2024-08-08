Появилось видео сдачи в плен десятков российских пограничников в Курской области РФ

🎥 Видео

Опубликовано: 08.08.2024 20:22 , Обновлено: 08.08.2024

В Сети опубликовали видео, на котором показана сдача в плен десятков российских пограничников на контрольно-пропускном пункте "Суджа" в Курской области РФ. По информации украинских медиа, оружие сложили порядка 50 военнослужащих.

На одном из кадров ролика заметно, как идут с поднятыми руками вверх девять человек, у одного из них - белый флаг. На другом кадре военнослужащих больше, около 30. Они легли на землю с руками на затылке.

Также на ролике показали, как пленных садят в машину, в очереди не один десяток человек. Как сообщил Telegram-канал “Политика страны”, российские пограничники сдались в плен 6 августа. “Не исключено, что именно массовая сдача в плен российских пограничников и позволила ВСУ достаточно быстро проникнуть в глубь территории РФ”, - написал источник.

Ранее Telegraf.news сообщал, что, как рассказал российский военный аналитик Юрий Подоляка, ВСУ продолжили продвижение по Курской области и уже ведут бои в 30 километрах от Курской АЭС. “По Судже пока изменений нет. То есть ситуация здесь продолжает ухудшаться”, - сказал эксперт.

30 километров до Курской АЭС? Украинцы продолжили наступление на территории РФ — российские СМИ