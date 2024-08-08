30 километров до Курской АЭС? Украинцы продолжили наступление на территории РФ - российские СМИ

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Опубликовано: 08.08.2024 17:51 , Обновлено: 08.08.2024

Известный российский военный аналитик Юрий Подоляка обвинил Минобороны РФ в распространении недостоверной информации. По его словам, украинские войска продолжили продвижение по Курской области и уже ведут бои в 30 километрах от Курской АЭС.

“Противник таки ввел бой свежие силы и сегодня пытается прорваться по направлению к Льгову. Причем, то, что вначале было похоже на разведку боем, ко второй половине дня превратилось в полноценное сражение в районе н. п. Ивница, где мобильная бронегруппа противника и закрепилась. Бои сместились к следующему селу Кромские Быки. Это уже по прямой меньше, чем 30 км до Курской АЭС”, - заявил Юрий Подоляка.

По его словам, из Суджи к передовым отрядам ВСУ выдвинулись подкрепления. “И все пока говорит о том, что уже этой ночью противник может вновь попытаться атаковать Коренево. По Судже пока изменений нет. То есть ситуация здесь продолжает ухудшаться. Что там вчера говорил НГШ Герасимов? Противник остановлен, скоро будет разбит? Даже комментировать этого не хочу”, - возмутился российский эксперт.

[inf]В Минобороны РФ заявили 7 и 8 августа, что ВСУ не удалось продвинуться в Курской области, а российские войска наносят по ним удары и вытесняют с территории РФ. В Украине практически не комментируют боевые действия в РФ.[/inf]

“Может удивлять”

Тем временем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сравнил наступление украинских военных в Курскую область с “лабораторным экспериментом” и объяснил, зачем ВСУ вошли на территорию РФ. Это первый официальный комментарий Киева.

«Лабораторный эксперимент» — У Зеленского объяснили, зачем ВСУ вошли в Курскую область России

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могут удивлять. Напрямую глава Украины не стал назвать курскую область, однако подтекст его заявления вполне пррюозоачен.

“Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов. Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против преобладающей силы оккупантов, но и уничтожают его так, как это нужно для защиты Украины — нашего государства и независимости”, — заявил он.

А вот президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с врио губернатора Алексеем Смирновым, что считает Курскую область “перспективным регионом”.

“Курская область - очень перспективный район, очень интересный. Я уверен, вам там будет интересно работать, а вы со своей стороны сделаете все для того, чтобы Курская область решала те задачи развития, которые перед ней стоят”, - заявил он 8 августа.