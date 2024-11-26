"Никогда не жили так хорошо" - В Польше объявили наступление "золотого века". Когда падение?

Опубликовано: 26.11.2024 11:16 , Обновлено: 26.11.2024

Экономика Польша в настоящее время переживает свой "золотой век", а последние 35 лет стали лучшими годами за всю историю страны. Так следует из свежего отчета доктора экономических наук Марцина Пионтковского, старшего экономиста Всемирного банка в Варшаве, занимавшего ранее должность советника вице-премьера и министра финансов Республики Польша.

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Согласно отчёту Пионтковского, который привело польское экономическое издание Money.pl, начиная с 1990 года Польша является “самой быстрорастущей экономикой в ​​Европе и мире среди стран, находящихся на аналогичном уровне развития”. Свой доклад специалист так и озаглавил: “Лучшие 35 лет в истории польской экономики: источники успеха, вызовы и возможности на будущее”.

По данным Пионтковского, за это время размер ВВП Польши на душу населения увеличился в 3,5 раза с учетом покупательной способности - то есть того факта, что общий уровень цен в Польше ниже, чем в странах Западной Европы.

“Мы обогнали не только всю Европу по темпам роста, но и развились быстрее, чем “азиатские тигры”, Южная Корея, Сингапур или Тайвань. Если принять во внимание покупательную способность, мы уже богаче греков и португальцев, а к концу десятилетия у нас есть шанс догнать испанцев, а затем итальянцев и японцев. Мы никогда не жили так хорошо, как сейчас”, — заявил автор доклада.

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“Золотой век” польской экономики

По его словам, Польша вступила в настоящий “золотой век” экономики, обойдя уровень развития “серебряного” XVI века. Как следствие, сейчас Польша приблизилась по уровню доходов к Европе, как никогда ранее.

Впрочем, автор доклада признаёт, ВВП - это “всего лишь цифры”, а не “реальная вещь”. Поэтому Пионтковский также сравнил показали Глобального рейтинга счастья, в котором Польша в 2023 году вошла в ТОП-20. По уровню удовлетворенности жизнью, оцениваемому по шкале от 0 до 10, поляки обошли американцев, а также японцев или корейцев, при том, что доходы у последних на 20-30% выше, чем у поляков. Среди жителей европейских стран и вовсе оказались на третьем месте.

“Польше удалось не только утроить свои доходы с начала трансформации, но и резко повысить качество жизни, которое выше, чем указывают сами доходы”, - заявил экономист.

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Что будет дальше?

Касательно дальнейших перспектив развития, Пионтковский отметил, что для сохранения достигнутого уровня и открытия новых возможностей для развития полякам потребуется “новый подход”, который бы “сводил к минимуму слабости и максимизировал сильные стороны” польской экономики.

В противном случае, отметил специалист, экономический “золотой век” Польши “может закончиться преждевременно”. Стандартной цели “догнать Запад по доходам, качеству жизни и экономическому развитию”, обозначенной правительством, Пионтковский считает недостаточной.

По словам экономиста, чтобы не уйти в регресс, цель нужно ставить более глобальную - войти в число 30 богатейших стран мира. По его подсчетам, сегодня доход на душу населения в Польше составляет около 44 тыс. долларов, что обеспечивает польской экономике почти 40-е место в мире по показателю качества жизни. Как отметил специалист, чтобы страна вошла в тридцатку лучших, необходимо поднять продолжительность жизни поляков выше среднего показателя по ЕС, а также поднять уровень страны не только по экономике, но и по культуре, технологиям и идеям. Для этого Пионтковский предложил неожиданный ход - ориентироваться на Россию.

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Фото иллюстрационное

Цель - догнать и перегнать Россию

“Было бы целесообразно поставить перед собой национальную цель — догнать Россию по размеру экономики. Это будет иметь стратегические последствия для будущего Польши, региона, Европы и мира”, — заявил экономист.

Пионтковский пришёл к выводу, что в базовом сценарии, без реформ и при условии, что из-за экономических санкций, отрезанности от западных технологий и быстрого сокращения и старения российского общества в условиях продолжающейся войны с Украиной, уже в следующем году средние темпы России упадут примерно до 1% в десятилетие.

Это означало бы, что размер польского ВВП по отношению к российскому увеличится с 1/3 в 2023 году до 1/2 в 2050 году. А при условии проведения реформ польский ВВП будет расти быстрее на 1 процентный пункт в год, что к 2050 году обеспечит стране уровень в 2/3 российского ВВП.

“Принимая во внимание более развитую промышленность, гораздо более высокий уровень технологий, более образованное общество, открытую экономику и силу европейских и глобальных альянсов, реальная сила Польши тогда будет сопоставима с Россией впервые за несколько сотен лет”, - пояснил Пионтковский.

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