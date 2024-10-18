Почти половину поляков признали бедными. На сколько в месяц живут?

Опубликовано: 18.10.2024 14:20 , Обновлено: 18.10.2024

Польский комитет по борьбе с бедностью сообщил, что экономическая ситуация в стране достигла своего "критического уровня". Согласно последним данным, в 2023 году количество поляков, "живущих в нищете", выросло до 2,5 миллионов. В то же время более 17 миллионов наших соседей, согласно отчёту, живут на средства ниже социального минимума. Посмотрели, на какую сумму приходится «выживать» полякам «за чертой бедности», и сравнили с бюджетом прожиточного минимума в Беларуси.

Отчёт Польского комитета по борьбе с бедностью основан на данных национальных и международных агентств, которые подчёркивают “тревожные тенденции”. Резкий рост нищеты и социального отчуждения стал результатом “сложного экономического положения”, высокой инфляции и отсутствия роста социальных пособий.

Так, в условиях “крайней бедности” ежедневно проживает 2,5 миллиона поляков, или каждый пятнадцатый. Для сравнения: в 2022 году количество людей, испытывающих “этот кошмар” составляло 1,7 миллиона, передала польская служба Business Insider. В свою очередь 17 миллионов (по состоянию на 2023 год население Польши составляло 37,6 миллионов человек. — Прим. Ред.) живёт ниже так называемого социального минимума. К слову, этот показатель у наших соседей отличается в зависимости от пола, возраста, количества детей и т.д.

“Это случаи, когда достаточно денег, чтобы выжить, но не хватает на товары и услуги, образование, поддержку семейных и социальных связей, а также культуру и отдых. Жизнь ниже социального минимума означает, что не хватает денег, чтобы иметь доступ в Интернет, чтобы раз в месяц ходить в кино или с ребёнком в игровую комнату, а также кататься на коньках, платить стоматологу за анестезию, покупать детям книги и т.д.”, — отметили в Польском комитете по борьбе с бедностью.

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На сколько живут поляки?

По данным Института труда и социальных исследований Польши, в первом квартале 2024 года социальный минимум на мужчину и женщину в возрасте от 25 до 60 лет составлял 1773 злотых (около 1477 белорусских рублей) в месяц. При этом показатель подразумевает такие траты, как:

еда — 457 злотых (380 белорусских рублей);

жильё — 667 злотых (555 белорусских рублей);

образование — 32 злотых (26 белорусских рублей);

культура и отдых — 176 злотых (146 белорусских рублей);

здоровье — 57 злотых (47 белорусских рублей);

одежда и обувь — 72 злотых (60 белорусских рублей);

личная гигиена — 58 злотых (48 белорусских рублей);

связь и транспорт — 119 злотых (99 белорусских рублей);

прочие расходы — 131 злотых (109 белорусских рублей).

В то же время на одного польского пенсионера социальный минимум составляет 1746 злотых (1455 белорусских рублей). На семью из трёх человек, где ребёнку от 13 до 15 лет, — 4744 злотых (3952 белорусских рубля), а на семью с 3 детьми — 7078 злотых (5896 белорусских рублей).

А что в Беларуси?

На сегодняшний день, согласно данным Министерства труда и социальной защиты, бюджет прожиточного минимума в Беларуси составляет в среднем 433 рубля. При этом у трудоспособного населения он чуть больше — 462 рубля, а у пенсионеров меньше — 314 рублей. Для детей до 3 лет БПМ составляет 273 рубля, от 3 до 6 лет — 365 рублей, от 6 до 18 лет — 428 рублей.

Согласно данным Белстата за второй квартал 2024 года, всего по Республике процент населения, который живет на средства ниже бюджета прожиточного минимума, составляет 3,6%. Если учесть, что по состоянию на 2019 год в стране проживало 9413446 человек, получается, что ниже уровня БПМ находится 338884 белорусов. А это, между прочим, почти целый Витебск.

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