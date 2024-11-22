Кто платит за существование Евросоюза? Маск удивился взносам европейских стран

Опубликовано: 22.11.2024 13:36 , Обновлено: 22.11.2024

Миллиардер и ярый сторонник Дональда Трампа Илон Маск опубликовал в своём профиле Х данные, в которых, как он утверждает, отражены денежные выплаты на содержание Евросоюза в 2021 году. Предпринимателя удивил тот факт, что самой щедрой в этом плане является Германия, которая "несёт значительную часть расходов ЕС".

Интересно, что если в самом верху значится ФРГ, то в самом низу — Польша. Если верить опубликованной информации, то это говорит о том, что наши соседи не вкладываются, а наоборот, больше всех тратят деньги ЕС. Кроме того, согласно таблице, в бюджет 2021 года девять членов ЕС внесли больше, чем получили от Европейского союза.

Так, Германия заняла первое место в рейтинге, заплатив на 25,6 миллиардов евро больше, чем получила. На втором месте расположилась Франция с чистым вкладом в 12,4 миллиарда евро. Польша, в свою очередь, оказалась крупнейшим финансовым бенефициаром ЕС, получив 11,9 миллиардов евро, значительно опередив Грецию (4,3 миллиарда евро) и Венгрию (4,1 миллиарда евро).

Как ситуация выглядит сейчас?

Немецкий экономический институт этим летом опубликовал данные, которые, по словам экспертов, относятся к 2023 году. “Чистая позиция Германии немного снизилась в 2023 году по сравнению с предыдущим годом — с 19,7 до 17,4 миллиардов евро. Однако она по-прежнему значительно выше, чем в период до Brexit”, — отметили специалисты.

Они добавили, что средний показатель за 2014-2020 годы составил 13,5 миллиардов евро. “Таким образом, Германия по-прежнему остаётся крупнейшим чистым плательщиком в Европейском Союзе, опережая Францию, которая в прошлом году выплатила почти на 9 миллиардов евро больше, чем получила обратно”, — утверждают эксперты Немецкого экономического института.

И, как и в предыдущем году, крупнейшим чистым получателем была Польша с суммой в 8,2 миллиарда евро (в 2022 году она получила 11,9 миллиардов евро). Румыния и Венгрия немного отстали с 6 миллиардами евро и 4,6 миллиардами евро соответственно, передало польское издание Na:Temat.

Ранее Telegraf.news писал, что американский миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами возглавили недавно созданный Департамент эффективности правительства США. Их имена во вторник, 12 ноября, назвал избранный американский президент Дональд Трамп.

Трамп предложил Илону Маску возглавить Департамент эффективности правительства США