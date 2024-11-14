"Счета выросли почти в 4 раза" — Поляки поддались моде на "экологичное отопление" и разочаровались. Что стоит знать белорусам?

Опубликовано: 14.11.2024 07:06 , Обновлено: 14.11.2024

После того, как в Европе приняли закон об экологии, вместо газовых и угольных котлов власти Польши начали стимулировать установку в частных домах тепловые насосы, которые, помимо пользы окружающему миру, должны были сэкономить и счета поляков. На протяжении нескольких лет у соседей наблюдался бум на такое траление. Однако многие установившие чудо-системы разочаровались. Польские СМИ сообщили о массовых жалобах поляков.

Некоторые поляки пожаловались, что тепловые насосы стали для них из-за дорогостоящего обслуживания и завышенных жировок на отопление.

Так тепловые насосы, продвигаемые властями Европы как экологически чистая и экономичная альтернатива традиционным системам отопления, вызвали в последнее время горячие споры.

Например, один из поляков, имеющий 30-летний опыт работы в сфере ЖКХ, рассказал, что насосы предназначены в основном для защиты окружающей среды, но никак не для финансовой экономии. По его словам, затраты на обслуживание данной системы могут доходить до “нескольких тысяч злотых в год”.

Мужчина пожаловался, что если бы власти изначально рассказали полякам правду о стоимости системы и высоких жировках, “никто бы этим не занимался”. Продвигая заботу об экологии, никто не удосужился объяснить, сколько на самом деле будет стоить установка и обслуживание тепловых насосов, которые, по мнению мужчины, никак не экономят кошельки европейцев, передала польская служба Business Insider.

“Я решил поверить польскому правительству. Однако когда получил счёт за электричество, мои ноги задрожали и земля рухнула. Вложив все свои сбережения — 50 тысяч злотых (почти 41 тысяча белорусских рублей. — Прим. Ред.) в “дешёвую”, как обещало государство, энергию, мне пришёл счёт на целых 2000 злотых (1633 белорусских рубля. — Прим. Ред.)”, — поделился неудачным опытом ещё один поляк.

Другой местный житель, который также повёлся на “магию” тепловых насосов, с горечью отметил, что его счета “выросли почти в 4 раза”.

Как это работает?

Тепловой насос – это система, с помощью которой можно переносить тепло от менее нагретого тела к более нагретому, увеличивая температуру последнего. Она относится к альтернативным источникам энергии и делится на:

геотермальные насосы (тепло берётся из грунта или воды);

воздушные насосы (энергия извлекается прямо из атмосферы);

использующие вторичное тепло (воздух, вода, канализационные стоки).

Однако стоит понимать: для того, чтобы установить подобную систему на своём участке, нужно либо пробивать скважины глубиной до 200 метров, либо выделять по 500-600 “квадратов” территории, что тоже, разумеется, недёшево. Кроме дороговизны установки, которая, по подсчётам специалистов, может не окупиться даже за 5 лет, ещё одним недостатком является не очень высокая температура нагреваемой воды. Как правило, она составляет всего лишь 50-60°C.

Эксперты считают, что думать о тепловом насосе как о системе отопления имеет смысл только тогда, когда вы собираетесь жить в этом доме всю жизнь, и его площадь при этом не менее 200 кв. м. Однако и здесь нужно всё высчитывать, поскольку чем больше отапливаемое помещение, тем больше стоимость теплового насоса.

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