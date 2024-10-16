Сколько испытывают подавленность, а сколько — облегчение? В Польше провели опрос отношения к властям

Опубликовано: 16.10.2024 12:05 , Обновлено: 16.10.2024

Спустя год после парламентских выборов в Польше эксперты решили изучить отношение местных жителей к властям, в том числе к премьер-министру страны Дональду Туску. Согласно опросу, особенно плохо о "верхушке" отзываются избиратели оппозиционных партий, а большинство обычных поляков чувствуют подавленность, страх и бессилие, если речь заходит о руководстве страны.

Институт рыночных и социальных исследований IBRiS с 11 по 12 октября провёл телефонный опрос, основанный на общенациональной выборке из 1071 человека. Согласно ему, в негативном ключе деятельность правительства оценивает превалирующее большинство. Ответ “довольно плохо” дали в общей сложности 53,4% опрашиваемых, а положительное мнение выразили лишь 42,8% поляков.

Отвечая на вопрос о том, какие эмоции испытывают жители страны, думая о представителях власти, в лидерах оказались исключительно негативные ощущения. Так, на первом месте значилась подавленность (34,9%), на втором — страх (33,7%), а на третьем — бессилие (31,2%.). Далее, наоборот, расположилась удовлетворённость (25,4%), передало польское издание Onet.

Среди избирателей правящего лагеря преобладает спокойствие (54%), облегчение (54%) и удовлетворение (52%), однако каждый пятый испытывает бессилие (21%), что в основном является результатом отклика сочувствующих левых (45% этой группе). В свою очередь, среди сторонников оппозиции преобладает страх (58%), подавленность (56%) и бессилие (53%).

Действительно ли поляки живут в двух разных мирах?

Политолог и учёный Бартош Рыдлински, комментируя результаты опроса, отметил: больше всего бросается в глаза “полная биполярность” ответов. По его словам, это скорее характерно для США, нежели для Польши. “Если бы мы сегодня задали те же вопросы о подавленности, страхе, бессилии перед президентскими выборами в Соединённых Штатах, я бы предположил, что избиратели-республиканцы отреагировали бы точно так же”, — подчеркнул Рыдлински.

Также он отметил ту группу поляков, которые не определились или не проголосовали. По его словам, это “нормальные люди”, которые “стоят в стороне от всего этого спора”. Политолог добавил, что, согласно опросу, 40% жителей Республики чувствует себя подавленными, а 25% просто удивлены сложившейся ситуации.

“Этот своеобразный третий лагерь вообще не находит себя в этом споре. Они его совсем не понимают и не чувствуют. И даже если бы им пришлось выбирать, они бы скорее предпочли просто жаловаться на нынешнюю власть”, — заключил эксперт.

Ранее Telegraf.news писал, что мэрия Варшавы отказала ассоциации “Марш независимости”, представляющей польскую оппозицию, в проведении массового митинга 11 ноября, в котором, по словам организаторов, хотели принять участие около 100 тысяч человек.

В Польше разгорелся скандал из-за запрета на проведение 100-тысячного марша оппозиции