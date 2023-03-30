"Не отель" - Власти решили выдворить УПЦ Московского патриархата из главного храма Украины. Что известно?

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Опубликовано: 30.03.2023 09:49 , Обновлено: 04.07.2024

Ещё 10 марта государственная администрация национального заповедника "Киево-Печерская лавра" направила находящимся в строениях священникам и монахам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) уведомление о выселении в связи с истечением в декабре 2022 года срока действия договора аренды. Однако те отказались.

До 29 марта монахи данной церкви должны были покинуть здания Лавры. Власти также выдвинули УПЦ МП претензии о самовольном строительстве на охраняемой территории исторического памятника 36 новостроек. О чем сообщили в министерстве культуры Украины. А затем подтвердили в СНБО Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киево-Печерская лавра является собственностью государства.

“Это не отель. Это собственность нашего государства, которая должна быть освобождена, согласно имеющимся нормативно-правовым документам. Если кто-то считает, что он имеет право не выполнять законы нашей страны, он глубоко ошибается”, - сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО пообещал, что никто не будет применять силу к служителям УПЦ МП.

“Они сами оттуда потихоньку уйдут. Ничего страшного в этом нет. Я понимаю, что привыкли к определенным условиям. Кому-то там было комфортно, но для нас это вопрос национальной безопасности”, - отметил Алексей Данилов.

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Днем, 29 марта, возле Лавры собралось 200-250 человек, сами монахи и православные священники, служащие в церкви Московского патриархата. Они опасались насильственного выселения. Однако рядом с ними кроме одного полицейского патруля за день и ночь так никто и не появился.

[info_b]Свято-Успенская Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Одна из важнейших православных святынь, третий Удел Богородицы.

В настоящее время Нижняя лавра находится в аренде Украинской православной церкви, а Верхняя лавра — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.[/info_b]

В УПЦ МП настаивают, что власти не могут их выселить из находящейся в госсобственности Киево-Печерской Лавры. Так как решение Минкульта о непродлении договора аренды не может быть принято в условиях военного времени, утверждают там. В УПЦ МП заявили, что хотят выяснения данного вопроса через суд. А до этого о выселении речи быть не может.

А тем временем, к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился наместник Киево-Печерской лавры, епископ УПЦ МП, митрополит Павел (по паспорту - Петр Лебедь).

“Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!”, - пригрозил митрополит.

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[info_b]Митрополит Павел является главной Киевской епархии УПЦ МП, епископ, бывший депутат от “Партии регионов” Виктора Януковича, а также теперь уже бывший (в связи с истечением договора аренды) настоятель Киево-Печерской Лавры. За любовь к дорогим автомобилям митрополиту Павлу в украинских СМИ дали пренебрежительное прозвище “Паша-Мерседес”. Конфликт митрополита с “местными изданиями усилился после 24 сентября 2012 года, когда он после вопроса о «шикарных авто батюшки» набросился на журналистку издания «Корреспондент» Ксению Карпенко, заломил ей руки и забрал ее мобильный телефон, на который записывался комментарий”.[/info_b]

По словам митрополита Павла, власти предлагали УПЦ МП такой компромисс: “Уезжают из Лавры блаженнейший Онуфрий, семинария и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают”.

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Запрет Русской православной церкви

Напомним, что в декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект «о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ».

А государственной службе по этнополитике и свободе совести Украины поручили провести экспертизу Устава об управлении Украинской православной церкви (УПЦ) на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости «принять предусмотренные законом меры».

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Этому предшествовали обыски в некоторых храмах и монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата сотрудниками СБУ.

22 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) 22 ноября провела обыск в Киево-Печерской лавре, а также в двух монастырях и на территории Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Ровенской области.

Украинские спецслужбы уточнили, что все мероприятия в помещениях и на территории объектов УПЦ МП преследуют несколько целей, среди которых недопущение использования объектов УПЦ Московского патриархата как ячеек «русского мира».

СБУ обнаружила граждан России в Киево-Печерской Лавре и монастырях УПЦ

Напомним, что патриарх РПЦ Кирилл, которой формально подчиняется УПЦ МП, призвал россиян, мобилизованных на боевые действия в Украине, не бояться там умереть и многократно благословлял и поддерживал действия российской армии.

«Христос воскрес и вы воскреснете», — заявил он. По словам патриарха Кирилла, всех погибших русских военных в Украине ждёт жизнь в Царстве небесном, потому что они «защищали» свою страну.

Глава РПЦ Кирилл призвал россиян не бояться умирать в Украине — «Вы воскреснете»

А 25 сентября он же пообещал всем мобилизованным россиянам прощение всех грехов, если они погибнут в Украине. И заверил, что молится, “чтобы как можно меньше братьев убили друг друга”.

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Как будут выселять

Уже 30 марта на территории Нижней лавры начнет работу государственная комиссия Минкульта, которая должна будет до 11 апреля принимать государственное имущество, которое в 2013 году правительство беглого премьера Николая Азарова передало в безвозмездное пользование УПЦ МП.

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На втором этапе выселения УПЦ МП должна будет освободить 19 объектов на территории Лавры, в том числе здания академии, семинарии и митрополии.

На третьем этапе с 21 апреля по 1 мая УПЦ МП должно будет передать 27 объектов, в том числе сооружений на территории бывшей инфекционной больницы.

[info_b]Напомним, что на территории Украины действуют две крупные православные церкви. Одна - подчинённая Москве и Русской православной церкви Украинская православная церковь (УПЦ МП). А другая - автокефальная поместная православная церковь на территории Украины (ПЦУ), получившая благословение от главы всех православных в мире Константинопольского патриарха Варфоломея. Была провозглашена 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве.

Создание ПЦУ вызвало конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами. Московский патриархат и Украинская православная церковь в его подчинении разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. [/info_b]