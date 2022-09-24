Глава РПЦ Кирилл призвал россиян не бояться умирать в Украине - "Вы воскреснете"

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Опубликовано: 24.09.2022 11:13 , Обновлено: 24.09.2022

Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, призвал россиян, мобилизованных на боевые действия в Украине, не бояться там умереть.

“Христос воскрес и вы воскреснете”, - заявил он. По словам патриарха Кирилла, всех погибших русских военных в Украине ждёт жизнь в Царстве небесном, потому что они “защищали” свою страну.

“А потому идите смело исполнять свой воинский долг, как говорит священное писание, вы будете вместе с Богом в его царстве, в его славе, в его вечной жизни”, - призвал он мобилизованных а главном храме Вооружённых сил Российской Федерации.

Ранее патриарх Кирилл призвал россиян не считать украинцев врагами. “Мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать, из части святой единой Руси сделать государством, противным этой Руси, враждебным по отношению к России”, - завиал он и напомнил, что “очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Германии в городе Карлсруэ прошла Всемирная ассамблея совета церквей, на которой выступил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В своей речи он обвинил Русскую православную церковь (РПЦ) в поддержке войны в Украине. Представители РПЦ в этот момент находились в зале.

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