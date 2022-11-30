СБУ пришла в женский монастырь в поисках «русского мира»

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Опубликовано: 30.11.2022 10:19 , Обновлено: 30.11.2022

Служба безопасности Украины (СБУ) продолжила рейды по храмам и монастырям Украинской православной церкви (УПЦ).

На этот раз с обыском пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино под Мукачево в Закарпатской области.

Украинские СМИ и телеграм-каналы 30 ноября опубликовали фото с места события.

В предыдущий раз СБУ «навестила» Ивано-Франковскую епархию УПЦ, а также церкви в Черновцах и Киеве.

Ранее Телеграф писал, что Служба безопасности Украины отчиталась о результатах обыска в Киево-Печерской Лавре и монастырях УПЦ Московского патриархата. Там сообщили, что проверили священников и монахов даже на полиграфе.

Сотрудники СБУ выявили во время обыска «пророссийскую литературу, которая используется во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды русского мира» и не только.

Подробнее читайте по ссылке:

СБУ обнаружила граждан России в Киево-Печерской Лавре и монастырях УПЦ