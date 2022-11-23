СБУ обнаружила граждан России в Киево-Печерской Лавре и монастырях УПЦ

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Опубликовано: 23.11.2022 10:48 , Обновлено: 23.11.2022

Служба безопасности Украины отчиталась о результатах обыска в Киево-Печерской Лавре и монастырях УПЦ Московского патриархата. Там сообщили, что проверили священников и монахов даже на полиграфе.

Обыски и следственные мероприятия проходили на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненсько-Полесской епархии УПЦ на Ровенщине.

“Во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в частности граждане РФ, находившиеся на территории объектов”, - рассказали в СБУ.

Спецслужба Украины сообщила, что некоторые при проверке документов показали паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а лишь их копии, или же имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения.

В СБУ утверждают, что на территории Киево-Печерской Лавры также находился 32-летний гражданин Украины. Он, по данным спецслужб Украины, может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства «Антван».

Сотрудники СБУ выявили вотврепя обыска:

“пророссийскую литературу, которая используется во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды русского мира”;

“наличность на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей”.

Ранее Телеграф сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) 22 ноября решила провести обыск в Киево-Печерской лавре. Сначала информация появилась в украинских телеграм-каналах, после ее подтвердили в самой спецслужбе.

СБУ пришла с обыском в Киево-Печерскую Лавру