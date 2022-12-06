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Опубликовано: 06.12.2022 15:17 , Обновлено: 19.01.2023

Бывший «министр обороны ДНР», гражданин России Игорь Гиркин (Стрелков) 6 декабря, спустя недели молчания в соцсетях, написал пост, в котором заявил, что уехал с фронта в Украине в Москву.

«Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО именуют некими “боевиками”) не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому», — написал он в соцсетях.

Гиркин утверждает, что в октябре его зачислили рядовым в один из батальонов «1-го армейского корпуса ДНР» после его «добровольной мобилизации».

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«До меня (неофициально) довели информацию, что “несогласованное” зачисление в состав НМ ДНР вызвало недовольство “вышестоящего командования”, но заверили, что этот вопрос “будет со временем решен”, а пока я буду выполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового (что меня вполне устраивало, так как выбор между “шашечками и ехать” изначально делался в пользу “ехать”, а на командные должности и связанные с ними преференции и регалии претендовать не собирался)», — написал он.

И добавил, что фактически он находился на полигоне, где формировал добровольческое соединение, откуда на 10 дней попал под Сватово, а затем убыл назад на полигон в «ДНР».

Новость Телеграф

По его словам, по возвращении он узнал, что уже не числится в рядах «народной милиции». Стрелков полагает, что его уволили оттуда из-за «давления сверху».

«В результате еще с октября и по конец ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно-же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону. Если-бы в указанных поездках со мной что-либо случилось — то… надо объяснять, что это было-бы представлено исключительно “самодеятельностью авантюриста Гиркина” или (в лучшем случае) несчастным случаем при проведении “волонтерской деятельности”?», — подчеркнул он.

Ранее Телеграф писал, что голландский суд установил, что ракета «Бук» российского производства была использована для сбития Боинга рейса MH17 малайзийских авиалиний над восточной Украиной в 2014 году, в результате чего погибли все 298 человек на борту.

Суд приговорил заочно двух россиян — Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко — к пожизненному заключению.

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Позже поссийские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что приговорённые к пожизненному заключению россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский не будут выданы Нидерландам. В Голландии сказали, что это не конец.

Россия отказалась выдавать Гиркина и Дубинского для пожизненного заключения