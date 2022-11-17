Гаагский суд признал, что Боинг рейса MH17 сбила над Украиной российская ракета
Голландский суд установил, что ракета "Бук" российского производства была использована для сбития Боинга рейса MH17 малайзийских авиалиний над восточной Украиной в 2014 году, в результате чего погибли все 298 человек на борту.
[obnovleno_b]Суд в Нидерландах по делу о гибели рейса MH17 признал виновными трёх из четырёх подсудимых: И. Гиркина, С. Дубинского, Л. Харченко. О. Пулатов (единственный, кого на процессе представляли адвокаты) освобождён от обвинений.
Суд приговорил заочно трех россиян - Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко - к пожизненному заключению. [/obnovleno_b]
На данный момент судья все ещё зачитывает свой вердикт по делу трех россиян и одного украинского сепаратиста, которые обвиняются в массовых убийствах за их роль в крушении самолета.
Зачитывая вердикт, главный судья Хендрик Стенхейс сказал, что суд определил, что MH17 был сбит ракетой российского производства “БУК” с сельскохозяйственного поля на востоке Украины.Крушение рейса MH17 произошло на ранней стадии конфликта между Россией, поддерживаемыми ею пророссийскими сепаратистами и украинскими силами.
Суд заключил, что “Боинг” рейса МН17 был сбит ракетой “Бук”, пущенной из района Первомайского близ города Снежное на востоке Украины (эта территория в тот момент находилась под контролем сил самопровозглашенной ДНР).
Окружной Гаагский суд посчитал, что на момент крушения самолета Россия осуществляла эффективный контроль над руководителями и сторонниками самопровозглашенной “ДНР” на востоке Украины. Так же суд посчитал доказанным, что именно Россия обеспечивала подготовку военных ДНР, поставку оружия и продовольствия, осуществляла серьезное влияние на политиков ДНР, координировала военные акции сепаратистов и сама предпринимала военные действия на востоке Украины.
“Суд квалифицирует войну в «ДНР» с середины мая 2014 года как международный вооруженный конфликт под полным контролем России. Интенсивные контакты между Россией и силами «ДНР» и их поддержка”, - об этом сообщила голландский эксперт по правовым вопросам Мариеке де Хоон в Твиттере.
https://twitter.com/mariekedehoon/status/1593226465189171204?t=FwiUVn0-onkUf02lR7XnSQ&s=19
Прокуроры утверждают, что пусковая установка принадлежала 53-й российской зенитно-ракетной бригаде и была возвращена на российскую территорию на следующий день после удара. Москва неоднократно отрицала какую-либо ответственность за этот инцидент.
В ударе по гражданскому самолету обвиняются Игорь Стрелков-Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Прокуроры запросили пожизненные сроки и ордера на арест четырех мужчин, которые остаются на свободе. Никто из них не явился в суд, и только Пулатов предпочел назначить адвокатов, которые не признали его виновными от его имени.