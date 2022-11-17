Гаагский суд признал, что Боинг рейса MH17 сбила над Украиной российская ракета

🔄 Обновлено

Опубликовано: 17.11.2022 16:13 , Обновлено: 19.01.2023

Голландский суд установил, что ракета "Бук" российского производства была использована для сбития Боинга рейса MH17 малайзийских авиалиний над восточной Украиной в 2014 году, в результате чего погибли все 298 человек на борту.

[obnovleno_b]Суд в Нидерландах по делу о гибели рейса MH17 признал виновными трёх из четырёх подсудимых: И. Гиркина, С. Дубинского, Л. Харченко. О. Пулатов (единственный, кого на процессе представляли адвокаты) освобождён от обвинений.

Суд приговорил заочно трех россиян - Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко - к пожизненному заключению. [/obnovleno_b]

На данный момент судья все ещё зачитывает свой вердикт по делу трех россиян и одного украинского сепаратиста, которые обвиняются в массовых убийствах за их роль в крушении самолета.

Зачитывая вердикт, главный судья Хендрик Стенхейс сказал, что суд определил, что MH17 был сбит ракетой российского производства “БУК” с сельскохозяйственного поля на востоке Украины.Крушение рейса MH17 произошло на ранней стадии конфликта между Россией, поддерживаемыми ею пророссийскими сепаратистами и украинскими силами.

Суд заключил, что “Боинг” рейса МН17 был сбит ракетой “Бук”, пущенной из района Первомайского близ города Снежное на востоке Украины (эта территория в тот момент находилась под контролем сил самопровозглашенной ДНР).

Окружной Гаагский суд посчитал, что на момент крушения самолета Россия осуществляла эффективный контроль над руководителями и сторонниками самопровозглашенной “ДНР” на востоке Украины. Так же суд посчитал доказанным, что именно Россия обеспечивала подготовку военных ДНР, поставку оружия и продовольствия, осуществляла серьезное влияние на политиков ДНР, координировала военные акции сепаратистов и сама предпринимала военные действия на востоке Украины.

“Суд квалифицирует войну в «ДНР» с середины мая 2014 года как международный вооруженный конфликт под полным контролем России. Интенсивные контакты между Россией и силами «ДНР» и их поддержка”, - об этом сообщила голландский эксперт по правовым вопросам Мариеке де Хоон в Твиттере.

https://twitter.com/mariekedehoon/status/1593226465189171204?t=FwiUVn0-onkUf02lR7XnSQ&s=19

Прокуроры утверждают, что пусковая установка принадлежала 53-й российской зенитно-ракетной бригаде и была возвращена на российскую территорию на следующий день после удара. Москва неоднократно отрицала какую-либо ответственность за этот инцидент.

В ударе по гражданскому самолету обвиняются Игорь Стрелков-Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Прокуроры запросили пожизненные сроки и ордера на арест четырех мужчин, которые остаются на свободе. Никто из них не явился в суд, и только Пулатов предпочел назначить адвокатов, которые не признали его виновными от его имени.